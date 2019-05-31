مدرب الإنتاج: كنا الأقرب للفوز على الزمالك.. ومباراة بركان كشفت لنا ثغرات الأبيض

يعتقد محمد عبد الله المدرب العام للإنتاج الحربي أن فريقه كان الأقرب للفوز على الزمالك خلال مباراة الفريقين في الدوري المصري.

وتعادل الإنتاج مع الزمالك بهدف لكل فريق في الجولة الـ31 للدوري المصري.

وقال عبد الله عقب المباراة لقناة النيل للرياضة: "كنا الأقرب للفوز في الشوط الثاني بسبب تراجع الأداء البدني للزمالك".

وأضاف "كان ينقصنا فقط الثقة في الملعب ويقين اللاعبين بقدرتهم على الفوز".

وأوضح "هناك فوارق فنية كبيرة بين الزمالك والإنتاج الحربي، ولذلك كان يجب علينا غلق المساحات أمام مفاتيح لعب الفارس الأبيض".

وشرح عبد الله "درسنا الزمالك جيدا ووجدنا أن الفريق يرتد للدفاع ببطء خلال مباراة نهضة بركان ونجحنا في استغلال هذه الثغرة في خلق فرص كثيرة على مرمى الأبيض".

وأتم تصريحاته "مباراة نهائي الكونفدرالية للزمالك أمام بركان كشفت لنا ثغرات الفريق ونجحنا في استغلالها أمامهم".

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