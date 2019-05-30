الحناوي يهز شباك الزمالك من ركلة جزاء ويسجل التعادل للإنتاج
الخميس، 30 مايو 2019 - 23:21
كتب : FilGoal
نجح معاذ الحناوي مدافع الإنتاج الحربي في تسجيل هدف التعادل لفريقه في شباك الزمالك.
معاذ الحناوي
النادي : الإنتاج الحربي
ويلعب الزمالك ضد الإنتاج الحربي في الجولة الـ31 للدوري المصري بملعب بتروسبورت.
وفي الدقيقة 51 انطلق موسى دياوارا لاعب الإنتاج داخل منطقة جزاء الزمالك ليتعرض لعرقلة من قبل محمود حمدي "الونش".
ليتقدم المدافع معاذ الحناوي ويسدد الركلة بنجاح ويسجل هدف التعادل للإنتاج.
وكان الزمالك تقدم مع انطلاق الشوط الثاني بهدف للبديل خالد بوطيب.
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