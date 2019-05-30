الحناوي يهز شباك الزمالك من ركلة جزاء ويسجل التعادل للإنتاج

نجح معاذ الحناوي مدافع الإنتاج الحربي في تسجيل هدف التعادل لفريقه في شباك الزمالك.

ويلعب الزمالك ضد الإنتاج الحربي في الجولة الـ31 للدوري المصري بملعب بتروسبورت.

وفي الدقيقة 51 انطلق موسى دياوارا لاعب الإنتاج داخل منطقة جزاء الزمالك ليتعرض لعرقلة من قبل محمود حمدي "الونش".

ليتقدم المدافع معاذ الحناوي ويسدد الركلة بنجاح ويسجل هدف التعادل للإنتاج.

وكان الزمالك تقدم مع انطلاق الشوط الثاني بهدف للبديل خالد بوطيب.

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