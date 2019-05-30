اللمسة الأولى = هدف.. بوطيب يشارك ويسجل في الإنتاج

الخميس، 30 مايو 2019 - 23:13

كتب : FilGoal

لاعبو الزمالك يحتفلون بهدف خالد بوطيب في طلائع الجيش

احتاج خالد بوطيب إلى لمسة واحدة فقط بعد نزوله لتسجيل الهدف الأول للزمالك في شباك الإنتاج الحربي.

ويلعب الزمالك ضد الإنتاج الحربي في الجولة الـ31 للدوري المصري بملعب بتروسبورت.

وشارك المهاجم المغربي في بداية الشوط الثاني بدلا من محمود عبد العزيز.

أخبار متعلقة

تشكيل الزمالك - أحداد ومحمد إبراهيم أساسيان أمام الإنتاج الحربي الشناوي: هدف بيراميدز المنافسة على 4 ألقاب الموسم المقبل جيريرو وفارفان يقودان بيرو في كوبا أمريكا واستبعاد لاعب بيراميدز سواريز وكافاني وجودين يقودون أوروجواي في كوبا أمريكا

وفور إطلاق صافرة انطلاق الشوط الثاني انطلق محمود عبد المنعم "كهربا" بالكرة وأرسل عرضية مرت من الجميع لتصل إلى المهاجم المغربي الذي وضعها في الشباك مسجلا الهدف الأول في اللقاء.

هدف بوطيب في شباك الإنتاج الحربي هو الثالث له مع الزمالك في الدوري المصري هذا الموسم.

طالع أيضا

شاهد جيرو يسخر من أرسنال

يونايتد يفتح باب الخروج أمام لوكاكو

راموس يتراجع عن الانتقال للصين

كلوب: لا نعرف الاستسلام

قائمة أولية من 21 لاعبا تستعد بها تونس لكأس إفريقيا

خالد بوطيب الزمالك الإنتاج الحربي الدوري المصري

نرشح لكم

أخر الأخبار

حازم إمام: جروس تخلى عن حذره الدفاعي أمام الإنتاج 2 دقيقة | الدوري المصري
رسميا - الزمالك يواجه حرس الحدود يوم الإثنين المقبل 13 دقيقة | الدوري المصري
رئيس الزمالك: جروس سيرحل الآن.. أخبرت أمير بذلك وسيخرج من الملعب إلى المطار 13 دقيقة | الدوري المصري
مدرب الإنتاج: كنا الأقرب للفوز على الزمالك.. ومباراة بركان كشفت لنا ثغرات الأبيض 26 دقيقة | الدوري المصري
هدية من مختار إلى الأهلي.. الإنتاج يعرقل الزمالك في صراع اللقب ويضمن بقائه بالدوري 29 دقيقة | الدوري المصري
الحناوي يهز شباك الزمالك من ركلة جزاء ويسجل التعادل للإنتاج ساعة | الدوري المصري

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 رئيس الزمالك: مستعد لخوض مباراتين في الدوري قبل أمم إفريقيا.. بشرط 2 رئيس الزمالك: جروس قصته انتهت الآن.. أعطيت تعليماتي للاعبين بين شوطي النهائي 3 مصدران من اتحاد الكرة يردان عبر في الجول على الأهلي "المناقشة.. ولماذا رفضتم حل إنهاء الدوري قبل الأمم؟" 4 أجيري: جنش أكثر حراسي جنونًا.. وأحزنني سن وليد سليمان

قد ينال إعجابك