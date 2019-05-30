اللمسة الأولى = هدف.. بوطيب يشارك ويسجل في الإنتاج
الخميس، 30 مايو 2019 - 23:13
كتب : FilGoal
احتاج خالد بوطيب إلى لمسة واحدة فقط بعد نزوله لتسجيل الهدف الأول للزمالك في شباك الإنتاج الحربي.
خالد بوطيب
النادي : الزمالك
ويلعب الزمالك ضد الإنتاج الحربي في الجولة الـ31 للدوري المصري بملعب بتروسبورت.
وشارك المهاجم المغربي في بداية الشوط الثاني بدلا من محمود عبد العزيز.
وفور إطلاق صافرة انطلاق الشوط الثاني انطلق محمود عبد المنعم "كهربا" بالكرة وأرسل عرضية مرت من الجميع لتصل إلى المهاجم المغربي الذي وضعها في الشباك مسجلا الهدف الأول في اللقاء.
هدف بوطيب في شباك الإنتاج الحربي هو الثالث له مع الزمالك في الدوري المصري هذا الموسم.
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