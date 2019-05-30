3000 مشجع لـ يوفنتوس يطالبون بنزع نجمة كونتي قبل تدريبه إنتر‎

الخميس، 30 مايو 2019 - 22:58

كتب : إسلام أحمد

أنطونيو كونتي

وقع أكثر من 3000 مشجع ليوفنتوس الإيطالي على عريضة تطالب بنزع نجمة أنطونيو كونتي من ملعب النادي بعد اقترابه من تدريب إنتر.

وعرض أحد مشجعي يوفنتوس الطلب عبر موقع change.org للرد على قرب توقيع كونتي مع الغريم التقليدي للسيدة العجوز.

جاء البيان المصاحب للطلب من مشجعي يوفنتوس "كان أنطونيو كونتي كابتن محبوب، ولعب أيضا بقلبه، ثم أصبح مدربنا وفاز لنا بدوري غير متوقع بدون فريق كبير بعد كالتشيوبولي والمركز السابع".

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وأضاف البيان "أعتقد أنه يمكن مقارنة ذلك بالفوز بدوري أبطال أوروبا، وذلك على وجه التحديد بسبب الأهمية التاريخية المرتبطة به، ثم غادر لأسباب ربما ليست واضحة تماما، قبل يومين من بداية الموسم، ليس شيئا لطيفا، ولكن حتى الآن، ما زال يقع في المنطق، ما سيكون، بقدر ما يهمني، فجوة لا تمحى مع كونتي هي توقيعه لإنتر".

وتابع "في حالة كونتي في إنتر، أعتقد أنه شيء مختلف تماما، إنه ليس مجرد لاعب سابق في يوفنتوس أو محترف يذهب إلى فريق منافس، لقد فعل الكثيرون ذلك في الماضي".

ولعب كونتي البالغ 49 عاما 400 مباراة مباراة بقميص البيانكونيري حقق خلالها لقب الدوري خمس مرات ولقب دوري أبطال أوروبا.

وواصل "إنتر الذين سرقوا سكوديتو من يوفنتوس نفسه الذي لعبه كونتي وكان بطل الرهان، الذهاب إلى إنتر ليس خيارا احترافيا لكونتي سيكون اختيار مهني هو الذهاب إلى نابولي وروما وميلانو".

وأتم "الذهاب إلى إنتر ليس اختيارا محترفا. الذهاب إلى إنتر يعني الدهس على كرامة الفرد أولا، في هذه الحركة لم يعد كونتي يمثل روح يوفنتوس والقيم التي تجسد النجوم الأخرى".

ونجح كونتي في قيادة يوفنتوس للعودة لمنصات التتويج كمدرب بالفوز بقيادتهم للفوز بلقب الدوري 3 مرات قبل الرحيل في 2014 لتدريب إيطاليا وتشيلسي.

وأعلن إنتر إقالة المدير الفني الإيطالي لوتشيانو سباليتي ليفتح الباب لاقتراب الإعلان الرسمي عن تولي كونتي مهمة تدريب النيراتزوري حسب التقارير الإيطالية.

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