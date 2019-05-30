النرويج تحطم شباك الهندوراس بـ 12 هدفا في كأس العالم للشباب.. 9 أهداف من لاعب واحد

كسر المنتخب النرويجي رقمين قياسيين في كأس العالم للشباب من بوابة اكتساح الهندوراس بـ 12 هدفا دون رد بمباريات الجولة الأخيرة للمجموعة الثالثة.

المنتخب النرويجي احتاج تسجيل الفوز الأول في البطولة من أجل الاحتفاظ بحظوظه في التأهل ضمن أفضل أصحاب المركز الثالث في المسابقة للدور الثاني.

في حين دخلت هندوراس وعينها على الفوز لتعويض الهزيمتين أمام أوروجواي ونيوزيلاندا سابقا مثلها مثل النرويج.

الفوز الأكبر في تاريخ البطولة كان عن طريق البرازيل التي حققت الفوز بنتيجة 13-0 على حساب كوريا في نسخة 1997.

لكن الرقم الأبرز هو تسجيل إيرلنج هالاند 9 أهداف في شباك الهندوراس ليصبح أكثر لاعب يسجل أهدافا في مباراة واحدة محطما رقم البرازيلي أديلتون في نسخة 1997 برصيد 6 أهداف.

هالاند لاعب ريد بول ساليزبروج الألماني سجل الهدف الأول في الدقيقة السابعة تبعه بهدف ثان في الدقيقة 20.

وسجل أوستجراد الهدف الثالث في الدقيقة 30، ليعود هالاند لتسجيل الرابع والخامس قبل نهاية الشوط الأول.

جينس هايوج سجل الهدف السادس في الدقيقة الأولى من بداية الشوط الثاني، تبعه هالاند بالهدف الخامس له والسادس لبلاده في الدقيقة 50.

وزاد أكسيل جوميز من أوجاع الهندوراس بتعرضه للطرد في الدقيقة 57 ليستغل المنتخب النرويجي سوء أوضاع الخصم ويسجل هالاند الهدف الثامن والتاسع في الدقائق 67 و77.

إيمان ماركوفيتش سجل الهدف العاشر في الدقيقة 82، ورفع هالاند رصيده من الأهداف إلى 9 بتوقيع هدفين في الدقائق 88 و90.

وفي الدقيقة الثانية من الوقت البديل تعرض إيفرسون لوبيز لطرد مباشر بعد تدخل قوي على لاعب النرويج.

ليرفع الفوز رصيد منتخب النرويج إلى 3 نقاط ويحتاج لفشل أمريكا والبرتغال وبنما في تخطي الـ 3 نقاط من أجل خطف بطاقة العبور للدور الثاني.

فيما تذيل المنتخب الهندوراسي الترتيب بدون نقاط وبدون تسجيل أهداف وبأسوأ سجل دفاعي بعدما تلقت شباكهم 19 هدفا مقابل 14 لتاهيتي.

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