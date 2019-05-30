تشكيل الزمالك - أحداد ومحمد إبراهيم أساسيان أمام الإنتاج الحربي

استقر كريستيان جروس مدرب الزمالك على الدفع بحميد أحداد ومحمد إبراهيم منذ بداية مباراة الفريق أمام الإنتاج الحربي يوم الخميس في الجولة 31 من الدوري المصري الممتاز.

ويفتقد الزمالك في المباراة للموقوفين عمر السعيد وطارق حامد وللمصابين فرجاني ساسي وعماد السيد واستبعد جروس من القائمة اللاعبين محمد عنتر وأحمد مدبولي.

ويعود محمود حمدي "الونش" ومحمود علاء وعبد الله جمعة وحمدي النقاز ومحمود عبد الرحيم "جنش" للمشاركة في الدوري بعدما ابتعدوا عن آخر مباراة للفريق في البطولة والتي فاز فيها على الداخلية بنتيجة 2-1 في 12 مايو.

وجاء تشكيل الزمالك على النحو التالي:

حارس المرمى: محمود عبد الرحيم "جنش"

الدفاع: عبد الله جمعة - محمود علاء - الونش - حمدي النقاز

وسط الملعب: محمود عبد المنعم "كهربا" - يوسف إبراهيم "أوباما" - محمد إبراهيم - محمود عبد العزيز - إبراهيم حسن

الهجوم: حميد أحداد

البدلاء: عمر صلاح - حازم إمام - محمد عبد الغني - أحمد سيد "زيزو" - محمد حسن - خالد بوطيب - أيمن حفني

تشكيل الزمالك لمباراة الإنتاج الحربي بالدوري الممتاز. 📝⚽️ pic.twitter.com/4yY0obhQrE — Zamalek SC (@ZSCOfficial) May 30, 2019

ويحتل الزمالك المركز الثالث في ترتيب الدوري ورصيده 66 نقطة ويأمل الفوز لتقليص الفارق مع غريمه التقليدي الأهلي متصدر الترتيب والبالغ رصيده 74 نقطة.

ويتبقى للزمالك 5 مباريات في البطولة مقابل اثنتين للأهلي.

ويلتقي القطبان في الجولة الأخيرة من البطولة.

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