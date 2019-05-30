تشكيل الزمالك - أحداد ومحمد إبراهيم أساسيان أمام الإنتاج الحربي

الخميس، 30 مايو 2019 - 21:01

كتب : أحمد شوقي

الزمالك - نهضة بركان

استقر كريستيان جروس مدرب الزمالك على الدفع بحميد أحداد ومحمد إبراهيم منذ بداية مباراة الفريق أمام الإنتاج الحربي يوم الخميس في الجولة 31 من الدوري المصري الممتاز.

ويفتقد الزمالك في المباراة للموقوفين عمر السعيد وطارق حامد وللمصابين فرجاني ساسي وعماد السيد واستبعد جروس من القائمة اللاعبين محمد عنتر وأحمد مدبولي.

ويعود محمود حمدي "الونش" ومحمود علاء وعبد الله جمعة وحمدي النقاز ومحمود عبد الرحيم "جنش" للمشاركة في الدوري بعدما ابتعدوا عن آخر مباراة للفريق في البطولة والتي فاز فيها على الداخلية بنتيجة 2-1 في 12 مايو.

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وجاء تشكيل الزمالك على النحو التالي:

حارس المرمى: محمود عبد الرحيم "جنش"

الدفاع: عبد الله جمعة - محمود علاء - الونش - حمدي النقاز

وسط الملعب: محمود عبد المنعم "كهربا" - يوسف إبراهيم "أوباما" - محمد إبراهيم - محمود عبد العزيز - إبراهيم حسن

الهجوم: حميد أحداد

البدلاء: عمر صلاح - حازم إمام - محمد عبد الغني - أحمد سيد "زيزو" - محمد حسن - خالد بوطيب - أيمن حفني

ويحتل الزمالك المركز الثالث في ترتيب الدوري ورصيده 66 نقطة ويأمل الفوز لتقليص الفارق مع غريمه التقليدي الأهلي متصدر الترتيب والبالغ رصيده 74 نقطة.

ويتبقى للزمالك 5 مباريات في البطولة مقابل اثنتين للأهلي.

ويلتقي القطبان في الجولة الأخيرة من البطولة.

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