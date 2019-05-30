حكم يوناني لمباراة الزمالك والإنتاج الحربي

أسند الاتحاد المصري لكرة القدم إلى الحكم اليوناني أناستاسيوس سيديروبولوس إدارة مباراة الزمالك والإنتاج الحربي يوم الخميس في الجولة 31 من الدوري المصري الممتاز.

وسبق للحكم البالغ عمره 39 عاما إدارة مباراة واحدة أحد طرفيها فريق مصري، منتخب الفراعنة خسر معه وديا أمام بلجيكا بنتيجة 3-صفر في يونيو الماضي استعدادا لكأس العالم 2018.

أشهر الحكم وقتها البطاقة الصفراء للثلاثي المصري أحمد فتحي ومحمد النني وطارق حامد.

وسيديروبولوس من أفضل حكام القارة العجوز، أدار 3 مباريات في الموسم الحالي من دوري أبطال أوروبا أبرزها كان بين برشلونة وايندهوفن.

وأدار مباراتين في الدوري الأوروبي و6 مباريات في الدوري السعودي إضافة إلى مباراة إنجلترا وكرواتيا في دور المجموعات للمستوى الأول من دوري أمم أوروبا.

ويحتل الزمالك المركز الثالث في ترتيب الدوري ورصيده 66 نقطة ويأمل الفوز لاستمرار ملاحقة غريمه التقليدي الأهلي متصدر الترتيب والبالغ رصيده 74 نقطة.

وتتبقى للزمالك 5 مباريات في الدوري مقابل اثنتين للأهلي.

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