كشف صبري المنياوي مدير الكرة بفريق الإسماعيلي عن أن موعد مواجهة الزمالك لا يعني النادي في الوقت الحالي وستكون بمثابة إعداد جيد للموسم الجديد.

وكان اتحاد الكرة المصري قد أعلن مواجهة الزمالك لمباراتين فقط قبل معسكر المنتخب في أمم إفريقيا على أن تقام 3 مباريات للفريق الأبيض بعد منافسات البطولة القارية.

ومن ضمن مباريات الزمالك الثلاث المؤجلة مواجهة الإسماعيلي والأهلي بالإضافة إلى حرس الحدود أو الجونة.

وقال صبري المنياوي في تصريحات لـ FilGoal.com : "لا يعنينا في الوقت الحالي موعد مواجهة الزمالك".

وتابع "تأجيل المباراة إلى ما بعد انتهاء أمم إفريقيا، السبب في عدم رغبتنا في معرفة الموعد".

وأتم المنياوي "بعد ذلك التأجيل، نعتبر لقاء الزمالك ضمن إعداد الفريق للموسم المقبل".

ولعب الإسماعيلي أمام الجونة وانتهى اللقاء بالتعادل السلبي في المباراة قبل الأخيرة لكل منهما في مسابقة الدوري.

ويقع الإسماعيلي يالمركز السابع برصيد 43 نقطة بينما الزمالك يحل ثالثا برصيد 66 نقطة وله 5 مباريات مؤجلة.

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