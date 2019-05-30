تقرير: نيمار يبحث الرحيل عن باريس سان جيرمان.. والعودة لبرشلونة مطروحة

الخميس، 30 مايو 2019 - 13:03

كتب : FilGoal

نيمار

يبحث نيمار نجم منتخب البرازيل ونادي باريس سان جيرمان الرحيل عن فريقه.

نيمار

النادي : باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان
برشلونة

وزادت التكهنات الفترة الأخيرة عن احتمالية رحيل نيمار عن نادي العاصمة الفرنسية بسبب رغبته، بجانب رغبة النادي في التخلص منه لإصاباته المتكررة.

وذكرت صحيفة سبورت الإسبانية أن نيمار هذا الموسم لديه عروض بالفعل للرحيل عن باريس سان جيرمان، والعودة إلى برشلونة مطروحة.

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وكشف بشلير صحفي سبورت والمقرب من نيمار أن اللاعب لديه تفاؤل كبير بشأن العودة مرة أخرى لبرشلونة.

وأوضح صحفي سبورت أن اللاعب البرازيلي أبلغ زملائه المقربين ليونيل ميسي ولويس سواريز رغبته في العودة إلى برشلونة مجددا.

وكان نيمار قد انضم إلى برشلونة في 2013 قبل أن يرحل بعد أربعة مواسم إلى باريس سان جيرمان.

وشارك نيمار هذا الموسم في 28 مباراة وسجل 23 هدفا وصنع 13 آخرين.

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نيمار برشلونة باريس سان جيرمان

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