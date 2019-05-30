قائد ليفربول: الراحة الطويلة عقب نهاية الموسم ستفيدنا في نهائي الأبطال

يعتقد جوردن هندرسون قائد ليفربول أن الفترة الطويلة بين لعب المباراة الأخيرة في الدوري الإنجليزي ومباراة نهائي دوري أبطال أوروبا ستفيد الفريق.

ويلعب ليفربول ضد توتنام نهائي دوري أبطال أوروبا يوم السبت بمدريد.

وقال هندرسون في تصريحات لموقع ناديه: "أعتقد أنه كان من المهم أن يكون هناك استراحة عقلية لبضعة أيام بعد نهاية موسم الدوري".

وأضاف "كان لدينا بضعة أيام فقط لنقضيها مع العائلة والاسترخاء قليلا، ثم الذهاب إلى إسبانيا للقيام بالمعسكر التدريبي والبدء حقا في التركيز من خلال التدريب والعمل الجاد، والتأكد من أننا على استعداد للنهائي. لقد كانا أسبوعين جيدين، وقد استعدينا جيدًا. الآن نحن نتطلع فقط إلى المضي قدمًا".

لم يخض ليفربول أي مباريات منذ مباراة الجولة الأخيرة في الدوري أمام وولفرهامبتون يوم 12 مايو الماضي، وحتى النهائي يوم 1 يونيو

وأجاب هندرسون على سؤاله هل كنت قادرًا على الاسترخاء أثناء إجازتك، أم هل هذا مستحيل مع وجود مثل هذه المباراة الكبيرة في الأفق؟ بقوله "إنه أمر صعب، خاصة عندما لا يزال أمامك النهائي لتتطلع إليه".

وأردف "لكن من المهم أن تفلت من العقاب وأن تحاول أن تنسى كل شيء وأن تقضي بعض الوقت مع العائلة، ثم يجب عليك إعادة التركيز والاستعداد على الفور. كان لدينا بضعة أسابيع للاستعداد للنهائي من حيث الإعداد، بدنياً وعقلياً للاستعداد له وكان ذلك جيدًا بالنسبة لنا، لذلك نتطلع إليه".

النهائي على الأبواب

فتية أياكس صالوا وجالوا وحرقوا الأخضر واليابس وأخضعوا كبار القارة، لكن ما هو إلا شوط فرطوا فيه، فعاقبهم البرازيلي مورا، نجم المباراة الأول والذي سجل 3 أهداف ليفوز توتنام ويتأهل النادي الإنجليزي إلى نهائي دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخه.

نسخة استثنائية من دوري أبطال أوروبا أبت إلا أن تكتمل قصتها التاريخية بريمونتادا جديدة صنعها أبطال لندن.

ريمونتادا مانشستر يونايتد أمام باريس سان جيرمان، ريمونتادا يوفنتوس أمام أتليتكو مدريد، ريمونتادا عظيمة صنعها ليفربول أمام برشلونة، وتوتنام كان في حاجة لثلاثة أهداف خلال 45 دقيقة، لم يتخل عن حلمه، قاتل، حاول، وبلغ مبتغاه.

نهائي إنجليزي خالص للمرة الثانية في التاريخ، في 2008 تواجه مانشستر يونايتد وتشيلسي في نهائي رائع انتهى بركلات الترجيح لرجال سير أليكس فيرجسون.

الموعد 1 يونيو، في ملعب واندا ميتروبوليتانو بالعاصمة الإسبانية مدريد. كتيبة مقاتلين يقودها يورجن كلوب ضد فريق بسبعة أرواح يتزعمه بوكيتينو.

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