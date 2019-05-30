حكم مصري لمواجهة بيراميدز في الدوري لأول مرة منذ 6 أشهر

الخميس، 30 مايو 2019 - 11:33

كتب : FilGoal

أمين عمر

أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم عن تعيين أمين عمر لإدارة مباراة حرس الحدود وبيراميدز ليصبح أول حكم لمباريات بيراميدز منذ نوفمبر الماضي.

وكان محمد صباحي أخر حكم مصري أدار مباراة لبيراميدز في الدوري وكانت بالجولة 15 عندما تعادل مع وادي دجلة بهدف لكل منهما.

ومنذ مباراة الفريق أمام النجوم في 28 نوفمبر الماضي واعتمد بيراميدز على الحكام الأجانب.

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وأدار مباراة النجوم الحكم التونسي سليم بلخوص وانتهت بفوز بيراميدز بهدفين نظيفين.

وقام أمين عمر بإدارة 22 مباراة هذا الموسم بينهم 18 مواجهة في الدوري المصري.

وسبق لأمين عمر إدارة مواجهة بيراميدز ومصر للمقاصة ضمن مباريات الجولة 14 وانتهت بفوز بيراميدز بهدفين نظيفين.

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بيراميدز أمين عمر حكم مصري

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