لويز يتحدث عن قصة ساري الملهمة.. ويعلنها: على تشيلسي الحفاظ على خدماته

يرى دافيد لويز مدافع تشيلسي أن على ناديه التمسك بخدمات المدرب ماوريسيو ساري بعدما قدم الأخير موسما رائعا مع الفريق بحسب ما يؤمن اللاعب البرازيلي.

ساري في أول مواسمه بإنجلترا نجح في احتلال المركز الثالث في ترتيب الدوري الإنجليزي والتأهل لدوري أبطال أوروبا، كما وصل لنهائي كأس رابطة المحترفين قبل الخسارة من مانشستر سيتي، بجانب التتويج بالدوري الأوروبي عقب الفوز على أرسنال 4-1.

وعند سؤاله إن كان يجب على النادي فعل كل شيء للحفاظ على خدمات ساري، أجاب "نعم، لأنه يؤدي بشكل عظيم. قدم موسما عظيما رغم كل الصعوبات".

وأضاف "في الحياة عليك أن تتفهم دائما من في الجانب الآخر، وتعكس وتحلل كيف كان صعبا بالنسبة له التواجد هنا. لقد درب العديد والعديد من الأندية في الدرجات الأدنى".

وتابع المدافع البرازيلي الحديث بإعجاب عن مسيرة ساري "كان يعمل في وظيفة بالبنك ثم استقال من أجل محاولة بدء رحلة كبيرة، وقد فعل شيئا في كرة القدم".

وأشار "وصل إلى نهائي كبير مثل الدوري الأوروبي وأدى بشكل عظيم لذا بالطبع هناك الكثير من المشاعر، وبالطبع الأمر عاطفي بالنسبة لنا لأن كل منا لديه تاريخ من الحياة حتى التواجد هنا. ساري يستحق ذلك، لقد قدم موسما عظيما".

وعن انتقادات جماهير فريقه قبل شهرين، أوضح في تصريحاته الصحفية "الانتقادات طبيعية، وتثبت أن تشيلسي ناد عظيم".

وواصل الدفاع عن مدربه "كان أول مواسمه مع تشيلسي وفي إنجلترا، وأعتقد أنه كان عظيما".

وأتم "إنه مدرب عظيم وشخص عظيم وأنهينا الموسم بأفضل طريقة بالنسبة له لأننا أنهيناه بالتتويج ببطولة".

رغم ما قدمه ساري في موسمه الأول مع البلوز إلا أن العديد من التقارير أشارت إلى احتمالية رحيله عن الفريق بشكل كبير لخلافه مع إدارة النادي.

و"مستر 33" لم يدع الباب مفتوحا أمام الكثير من التكهنات إذ قال عقب نهائي الدوري الأوروبي "في العشرين يوما الماضية الصحف قالت إنني ذاهب لروما وميلان ويوفنتوس، وأنا اقرأ الصحف وهذا لا يشكل فارق".

وكانت جماهير نابولي قد طلبت من ساري رفض تدريب يوفنتوس من خلال لافتات فرد قائلا: "أنا ممتن لتهنئة جماهير نابولي لي، هم يعملون كم أحبهم ورحلت خارج إيطاليا بعد نهاية الموسم الماضي لتفادي تدريب نادي إيطالي آخر مباشرة".

ونجح ساري في تحقيق 40 فوزا خلال 63 مباراة أدارها فنيا الموسم الحالي بقميص تشيلسي في جميع المسابقات.

ورفع ساري أول لقب في مسيرته التدريبية التي امتدت 29 عاما، بالفوز بلقب الدوري الأوروبي.

بعد انتهاء موسم تشيلسي، اختر التشكيل المثالي للفريق:

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