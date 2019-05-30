اليابان وكولومبيا تلحقان بركب المتأهلين في اليوم السابع من كأس العالم للشباب

الخميس، 30 مايو 2019 - 10:42

كتب : إسلام أحمد

منتخب إيطاليا للشباب

بدأت مرحلة الحسم بكأس العالم للشباب تحت 20 عاما المقامة في بولندا، بمباريات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات.

وانضمت اليابان وكولومبيا إلى قائمة المتأهلين رسميا فيما تنتظر بولندا والإكوادور نتائج المجموعات الأربعة المتبقية من أجل حجز مقعدان في ثمن النهائي.

المجموعة الأولى:

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نجح منتخب كولومبيا في تحقيق الفوز الثاني له وخطف بطاقة التأهل المباشرة بسحق تاهيتي بسداسية دون رد في الجولة الأخيرة.

لويز فيرناندو تقدم مبكرا للوس كافيتيروس بهدف في الدقيقة الثامنة تبعه بهدف ثاني من توقيعه في الدقيقة 37.

ونجح كوتشكو هيرنانديز في افتتح رصيده التهديفي في المسابقة بتسجيل هاتريك في الدقائق 38 و42 من ركلة حرة مباشرة و70.

وتلقى هييتا البطاقة الصفراء الثانية ومن ثم الحمراء في الدقيقة 83 لصالح تاهيتي وأنهى ديلبير سايسيدو الأهداف بهدف سادس في الدقيقة 87 من عمر اللقاء.

وفي المباراة الأخرى حسم التعادل السلبي نتيجة مواجهة بولندا المستضيفة مع السنغال التي عززت صدارتها لترتيب المجموعة برصيد 7 نقاط.

وحلت كولومبيا في المركز الثاني برصيد 6 نقاطـ، في مقابل حصول بولندا على 4 نقاط والاحتفاظ بأمل التأهل ضمن أفضل المحتلين للمركز الثالث.

المجموعة الثانية

في مباراة شهدت مشاركة البدلاء لمنتخب إيطاليا، فرض الأزوري التعادل السلبي على نظيره الياباني ليتأهلا سويا للدور الثاني.

ماركو كيرانيسكي تصدى لركلة جزاء في الدقيقة 11 لصالح إيطاليا، ليواصل حارس أتالانتا تألقه أمام هجمات اليابان التي سعت لتأكيد تأهلها بالفوز.

في المقابل حقق المنتخب الإكوادوري الفوز على نظيره المكسيكي بهدف نظيف جاء من توقيع جونزالو بالاتا في الدقيقة 12 من بداية اللقاء.

ليتأهل المنتخب الإيطالي في الصدارة برصيد 7 نقاط ومن خلفها اليابان برصيد 5 نقاط وجاء أبطال أمريكا الجنوبية في المركز الثالث برصيد 4 نقاط مقابل تذيل المكسيك الترتيب بدون رصيد.

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