إجازة مفتوحة للاعبي بيراميدز عقب مواجهة حرس الحدود

قررت إدارة نادي بيراميدز برئاسة حسام البدري منح لاعبي الفريق إجازة مفتوحة عقب خوض مواجهة حرس الحدود مساء اليوم الخميس.

وسوف تستمر تلك الراحة السلبية حتى الـ25 من شهر يونيو المقبل.

وسيعود الفريق لاستئناف تدريباته بعد ذلك استعدادا للموسم الجديد والمشاركة في الكونفدرالية الإفريقية الموسم المقبل.

ويحل بيراميدز ضيفا على حرس الحدود اليوم الخميس في الجولة 34 من الدوري المصري في ملعب جهاز الرياضة العسكري.

ويحتل بيراميدز المركز الثاني في الدوري برصيد 69 نقطة بعدما خاض 33 مباراة.

أما حرس الحدود فيحتل المركز الـ14 برصيد 36 نقطة بعدما خاض 32 مباراة.

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