قوائم كوبا أمريكا - زميل صلاح السابق يقود هجوم باراجواي بجوار كاردوزو.. استبعاد سانتا كروز‎

أعلن المدير الفني الأرجنتيني إدواردو بيريزو القائمة النهائية لمنتخب باراجواي المشاركة في كوبا أمريكا 2019 المقامة في البرازيل في الفترة من 15 يونيو وحتى 7 يوليو المقبل.

وتقع باراجواي في المجموعة الثانية التي تضم الأرجنتين وكولومبيا وقطر المُشاركة للمرة الأولى في تاريخها بالمسابقة.

وخرج المهاجم المخضرم روكي سانتا كروز لاعب أولمبيا ليغيب عن ارتداء قميص منتخب بلاده منذ 2016، إلى جانب أنطونيو سانابريا مهاجم جنوى الإيطالي.

فيما تواجد خوان إيتوربي في القائمة وسبق له أن لعب إلى جوار محمد صلاح في روما الإيطالي.

ويقود أوسكار كاردوزو مهاجم بنفيكا السابق هجوم اللألبيروخا ومن خلفه ميجيل ألميرون صانع ألعاب نيوكاسل الإنجليزي وأغلى لاعب في تاريخ جيوش المدينة.

وتستعد باراجواي بخوض مباراتين وديتين أمام هندوراس وجواتيمالا في الخامس والتاسع من يونيو المقبل استعدادا للمشاركة القارية.

وتأمل كتيبة مدرب إشبيلية وأتليتك بلباو السابق في التتويج باللقب للمرة الثانية في التاريخ بعد عشرين عاما من لقبها الوحيد.

وضمت قائمة باراجواي الأسماء التالية

⚪🔴 #Albirroja ¡Esta es la lista de convocados por el Profesor Eduardo Berizzo para representar a nuestro país en la @CopaAmerica "Brasil 2019"! ¡Vamos Paraguay! ¡A darlo todo por estos colores! 🇵🇾 pic.twitter.com/Ap7zdF7SJ0 — Selección Paraguaya (@Albirroja) May 29, 2019

حراسة المرمى: جونيور فيرنانديز (بوتافوجو البرازيلي) - أنطوني سيلفا (هوراكان الأرجنتيني) - ألفريدو أجيلار (أولمبيا الباراجوياني).

الدفاع: خوان أسكوبار (سيرو بورتينو الباراجوياني) - إيفان بيريز (ليبرتاد الباراجوياني) - فابيان بالوبينا (وست هام يونايتد الإنجليزي) - برونو فالديز (كلوب أمريكا المكسيكي) - جوستافو جوميز (بالميراس البرازيلي) - جونيور ألونسو (بوكا جونيورز الأرجنتيني) - سانتياجو أرازميدانا (سيرو بورتينو)- إيفان توريس (أولمبيا).

الوسط: روجيرو روخاس (أولمبيا) - ريتشارد أوريتز (أولمبيا) - سيلسو أورتيز (مونتيري المكسيكي) - ماتياس روخاس (دينفسا خوستيكا الأرجنتيني) – ميجيل ألميرون (نيوكاسل الإنجليزي) - أوسكار روميرو (شنجهاي شينوا الصيني).

الهجوم: دارليس جونزاليس (سانتوس البرازيلي) - هيرنان بيريز (إسبانيول الإسباني) - فدريكيو سانتدير (بولونيا الإيطالي) - أوسكار كاردوزو (ليبرتاد الباراجوياني) - سيلسيو دومنيجيز (أندبندينتي الأرجنتيني) - خوان إيتوربي (أونام بوماس المكسيكي).

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