قائمة الزمالك – غياب طارق حامد.. عودة النقاز واستمرار بوطيب أمام الإنتاج الحربي

الخميس، 30 مايو 2019 - 00:49

كتب : FilGoal

تتويج الزمالك بلقب الكونفدرالية - الزمالك - نهضة بركان

أعلن كريستيان جروس المدير الفني للزمالك قائمة فريقه المستدعاة للقاء الإنتاج الحربي في ملعب بتروسبورت اليوم الخميس.

ويلتقي الزمالك مع الإنتاج الحربي في اللقاء المؤجل بينهما من الجولة 31 من الدوري.

وشهدت القائمة غياب طارق حامد وعمر السعيد للإيقاف، فيما عاد لها حمدي النقاز عقب غيابه عن نهائي الكونفدرالية أمام نهضة بركان للإيقاف.

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كما يغيب عن القائمة كل من محمد عنتر وأحمد مدبولي.

ويحتل الزمالك المركز الثالث في الدوري برصيد 66 نقطة بعدما خاض 29 مباراة.

أما الإنتاج فيحتل المركز الـ12 برصيد 37 نقطة بعدما خاض 32 مباراة.

وجاءت قائمة الزمالك كالتالي:

في حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم "جنش"- عمر صلاح

في الدفاع: محمود علاء- محمد عبد السلام- محمود حمدي "الونش"- محمد عبد الغني- حازم إمام- كماتشو- حمدي النقاز- عبد الله جمعة

في الوسط: محمود عبد العزيز- محمد حسن- محمود عبد المنعم "كهربا"- يوسف إبراهيم "أوباما"- أيمن حفني- إبراهيم حسن- محمد إبراهيم- أحمد سيد "زيزو"

في الهجوم: خالد بوطيب- حميد أحداد

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