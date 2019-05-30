مران الأهلي - لاسارتي يوقف التقسمية أكثر من مرة لتوجيه اللاعبين

اضطر مارتين لاسارتي المدير الفني للأهلي لإيقاف مران الفريق الجماعي أكثر من مرة لتوجيه التعليمات للاعبين.

وأوقف لاسارتي المران أكثر من مرة لتوجيه اللاعبين وإعطائهم بعض التعليمات الفنية.

وقسم لاسارتي لاعبي الفريق إلى عدة مجموعات خاضت تدريبات فنية خاصة بنقل الكرة من لمسة واحدة.

ثم خصص المدرب الأوروجواياني فقرة لتدريب اللاعبين على التعامل بشكل جيد مع الكرات العرضية، وأخرى للتسديد على المرمى.

على جانب آخر أدى حسين الشحات تدريبات تأهيلية على هامش المران الجماعي للأهلي.

واكتفى حارس المرمى شريف إكرامي بأداء تدريبات بدنية خفيفة في صالة الجيمانيزيوم.

وقاد طارق سليمان مدرب حراس المرمى بالفريق تدريبات قوية لرباعي حراسة المرمي محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفي شوبير وأحمد طارق.

أما جونيور أجايي اكتفى بأداء تدريبات بدنية خفيفة بالجري حول الملعب.

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