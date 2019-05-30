كرة يد - الأهلي يهزم طلائع الجيش ويمنح سبورتنج لقب السوبر

الخميس، 30 مايو 2019 - 00:15

كتب : محمد سمير

الأهلي - طلائع الجيش كرة يد

نجح فريق سبورتنج في التتويج بلقب السوبر المصري بعد فوز الأهلي على طلائع الجيش بالرميات الترجيحية.

وانتهى الوقت الأصلي بين الأهلي وطلائع الجيش بالتعادل 27-27 والإضافي 30 -30 وفاز الأهلي 4-3 في ركلات الترجيح.

وكان الشوط الأول قد انتهى بتقدم الأهلي 15-12 وكان الفريق الأحمر في حاجة للفوز بفارق 4 أهداف ليتوج باللقب أو فارق 3 أهداف إذا سجل أكثر من 30 هدفا.

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أما الجيش فكان يحتاج الفوز بأي نتيجة أو الرميات الترجيحية للتتويج باللقب.

وتقدم طلائع الجيش في الشوط الثاني حتى وصل الفارق إلى 4 أهداف بينما خطف الأهلي التعادل في الدقائق الأخيرة ليتم اللجوء لـ 10 دقائق أشواط إضافية.

وبذلك تساوت فرق الأهلي وسبورتنج وطلائع الجيش ولكل منهم 4 نقاط بالفوز في مباراة والخسارة في أخرى.

لكن فارق الأهداف حسم اللقب لصالح سبورتنج الذي كانت له الأفضلية +1 بينما الأهلي (-1) وطلائع الجيش (0).

وبذلك ضمن سبورتنج التأهل لبطولة دوري أبطال إفريقيا المقرر لها أكتوبر المقبل بجانب فريق الزمالك بطل الدوري.

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