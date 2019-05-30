كرة يد - الأهلي يهزم طلائع الجيش ويمنح سبورتنج لقب السوبر

نجح فريق سبورتنج في التتويج بلقب السوبر المصري بعد فوز الأهلي على طلائع الجيش بالرميات الترجيحية.

وانتهى الوقت الأصلي بين الأهلي وطلائع الجيش بالتعادل 27-27 والإضافي 30 -30 وفاز الأهلي 4-3 في ركلات الترجيح.

وكان الشوط الأول قد انتهى بتقدم الأهلي 15-12 وكان الفريق الأحمر في حاجة للفوز بفارق 4 أهداف ليتوج باللقب أو فارق 3 أهداف إذا سجل أكثر من 30 هدفا.

أما الجيش فكان يحتاج الفوز بأي نتيجة أو الرميات الترجيحية للتتويج باللقب.

وتقدم طلائع الجيش في الشوط الثاني حتى وصل الفارق إلى 4 أهداف بينما خطف الأهلي التعادل في الدقائق الأخيرة ليتم اللجوء لـ 10 دقائق أشواط إضافية.

وبذلك تساوت فرق الأهلي وسبورتنج وطلائع الجيش ولكل منهم 4 نقاط بالفوز في مباراة والخسارة في أخرى.

لكن فارق الأهداف حسم اللقب لصالح سبورتنج الذي كانت له الأفضلية +1 بينما الأهلي (-1) وطلائع الجيش (0).

وبذلك ضمن سبورتنج التأهل لبطولة دوري أبطال إفريقيا المقرر لها أكتوبر المقبل بجانب فريق الزمالك بطل الدوري.

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