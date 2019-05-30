رئيس راعي الكاف: لا يوجد بلد في إفريقيا تستطيع تنظيم بطولة خلال 3 أشهر.. مصر ستبهر الجميع

الخميس، 30 مايو 2019 - 00:10

كتب : عاطف شادي

قرعة أمم إفريقيا

قال إدريس عكي رئيس شركة "لا جارديير" الراعية للاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" إنه لا توجد أي بلد في العالم تستطيع تنظيم بطولة قارية خلال ثلاثة أشهر فقط مشيرا إلى أن مصر ستبهر الجميع بتنظيمها لكأس أمم إفريقيا 2019.

وتحدث عكي في المؤتمر الصحفي الذي أقيم يوم الأربعاء للإعلان عن رعاة البطولة قائلا: "نجاح البطولة هو نجاح لمصر والاتحاد الإفريقي بالكامل".

وواصل "لا توجد بلد في إفريقيا تستطيع تنظيم البطولة في 3 أشهر فقط ومصر ستبهر الجميع".

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وتابع "شاهدت تنظيمهم لكأس أمم إفريقيا في 2006 وكانت رائعة جدا وأثق في أن البطولة المقبلة ستكون في نفس المستوى".

وأتم "سعيد بتواجد رعاة محليين وإقليميين في البطولة ولايزال العمل مستمرا حتى انطلاق البطولة وسيتم توزيع الدخل على كل الاتحادات المشاركة".

وقال محمد فضل مدير البطولة قال: "نبذل جهدا كبيرا لإخراج البطولة وحفل الافتتاح في أبهى صورة مثلما حدث خلال القرعة رغم ضيق الوقت".

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