ميلنر: خسارة لقب الدوري ستفيد ليفربول في نهائي دوري الأبطال

الثلاثاء، 28 مايو 2019 - 15:59

كتب : FilGoal

ميلنر وصلاح

ضياع لقب الدوري الإنجليزي يجعل جيمس ميلنر أكثر تصميما على السعي لفوز ليفربول على توتنام لرفع كأس دوري أبطال أوروبا.

يلعب الفريقان نهائي دوري الأبطال يوم السبت المقبل بمدريد.

وقال ميلنر في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "فقدان اللقب يمكن أن ينفعنا. إذا فزنا باللقب، فقد يكون نهائي دوري أبطال أوروبا بمثابة مكافأة".

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وأضاف "كان الخطر هو أن ننهي الموسم بلا شيء، هذا قد يحدث، لكن ذكرى الخسارة أمام سيتي تدفعنا إلى الأمام".

وأردف "منذ أن كنت في النادي، وأنا عازم على تحقيق اللقب مع ليفربول هذا شيء يريده النادي والجماهير".

ميلنر انضم إلى الريدز في صيف عام 2015.

الموعد 1 يونيو، في ملعب واندا ميتروبوليتانو بالعاصمة الإسبانية مدريد. كتيبة مقاتلين يقودها يورجن كلوب ضد فريق بسبعة أرواح يتزعمه ماوريتسيو بوكيتينو.

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