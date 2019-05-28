حوار - فان دايك يتحدث عن الاستعداد لحدوث أي شيء في نهائي الأبطال

تحدث فيرجيل فان دايك مدافع ليفربول عن الموقعة التي ينتظرها فريقه في نهائي دوري أبطال أوروبا ضد توتنام بعد أيام.

يلعب الفريقان نهائي دوري الأبطال يوم السبت المقبل بمدريد.

موقع ليفربول أجرى حوارا مطولا مع اللاعب الهولندي وهذا نص الحوار.

مباراة واحدة متبقية هي نهائي دوري الأبطال. كيف يبدو الأمر؟

يبدو جيد جدا. لقد عملنا بجد هذا الموسم، وسنقدم كل ما لدينا وسنرى ماذا سيحدث في النهاية.

يتواجد مع الفريق العديد من القادة الدوليين. عليهم أن يقودوا بعضهم البعض؟

أعتقد أن هذا هو أهم شيء. أعتقد أن هذه المجموعة من اللاعبين مميزة. نأمل أن نبقى معاً لمدة أربع أو خمس سنوات أخرى على الأقل وأن نحقق الكثير من الأشياء سوياً.

هل هذا ما تشعر به عندما تنظر لمتوسط عمر الفريق؟ هناك خليط من الشباب وذوي الخبرة

نعم. لهذا السبب أعتقد أنها مجموعة رائعة. كل شيء على ما يرام إلى الآن. أعتقد أن النادي يعرف كيفية الإضافة للفريق في المستقبل.

بالتفكير في دوري الأبطال، كنا دائما وتحديدا في دور المجموعات نؤدي بشكل جيد في أنفيلد ونعاني قليلاً خارج ملعبنا؟

أعتقد أننا نجعل الأمر دائماً صعباً على أنفسنا. بعض المباريات في دور المجموعات خارج الديار كانت سيئة، وتحديداً في نابولي. أنجزنا المهمة على ما أعتقد. في الأدوار الإقصائية كنا جيدين ومهيمنين ولعبنا بشكل جيد للغاية. نحن في النهائي لأننا نستحق.

المرحلة الأبرز ستكون مواجهة برشلونة في نصف النهائي، وكلاهما مذهل بشكل مختلف؟

قلت عقب مباراة الذهاب أنه من الغريب خسارتنا بثلاثية نظيفة. كانت لدينا فرص. سيطرنا ووضعناهم تحت الضغط. صدرنا لهم العديد من المتاعب. كان لدي شعور عقب المباراة أنه يمكننا القيام بذلك. حتى لحظة وصولنا للملعب في الأياب، كنت أشعر بأنها ستكون ليلة استثنائية.

كنا نعلم أنهم لديهم أفضل لاعب في العالم، وأنهم بدون شك سيحصلون على فرصة التسجيل ويجعلون الأمر أكثر صعوبة. عقب الهدف الأول بدأ الجميع يؤمن بالقدرة على الوصول للنهائي.

يعد ديفوك أوريجي من شخصيات هذا الموسم. هل برز عندما كنا في حاجة إليه بشكل لا يصدق؟

هو يعمل بجد، وسريع ولديه صفات تصعب من مهمة المدافعين أمامه. هو رجل عظيم. يجب أن أعرفه بشكل أفضل هذا الموسم. هو يتحدث الهولندية، وهذا يجعل الأمور أسهل. هو رجل رائع ولاعب جيد جداً، وكان مهماً للغاية بالنسبة لنا هذا الموسم ولا ينبغي تجاهله.

جويل ماتيب هو الآخر. كنتما رائعين معاً

كان يعاني من الإصابة في البداية. أنا مسرور لأنه في هذا المستوى. طريقة أدائه لا تصدق. في مباراة الإياب أمام برشلونة كان لا يصدق. هو يساعد الجميع.

نهائي دوري الأبطال الثاني على التوالي. هل شاهدت نهائي الموسم الماضي مجدداً؟

لم أشاهد أي شيء مرة أخرى، حتى الأهداف. كان يوماً صعباً للغاية. كان هناك الكثير من الدروس. كل ما حدث في هذه الليلة كان أشبه بالتجربة. أخذت الكثير من الأشياء معي. من المميز أن أكون في النهائي مرة أخرى، وسنقدم كل ما لدينا ونأمل أن يكون هذا كافياً.

حصلت على جائزة لاعب الموسم. قال المدرب إنه بإمكانك الذهاب لأي فريق في العالم، لكن ليفربول هو الخيار الصحيح لك؟

نعم، هو فريقي بالتأكيد وأنا فخور بارتداء هذا القميص. أحد الأسباب هي كيف يعيش الجميع حول ليفربول، يعيش ويموت من أجل النادي ويريدون فعل أي شيء من أجلنا. ستكون هناك أوقات عصيبة، وسيكون الجميع معنا أيضاً في الأوقات الجيدة.

أعتقد أن هذا ناد حقيقي لكرة القدم، ولا يوجد الكثير يعيش ويتنفس من أجل ناد مثل ليفربول. كان قراراً مهماً بالنسبة لي، وحتى الآن تسير الأمور بشكل جيد.

مباراة توتنام. هل ستكون مثل مواجهات الدوري أم تتوقع أن تكون مختلفة؟

أعتقد أننا سنلعب بأسلوبنا الخاص، كما فعلنا ونفعل دائماً. هي مباراة واحدة يمكن أن يحدث فيها أي شيء. نأمل أن نسبب لهم الكثير من الصعوبات.

عندما واجهناهم، عانينا قليلاً. سنستعد جيداً، وبدأنا الاستعداد بالفعل في ماربيلا. سنكون مستعدين لأي موقف قد يحدث.

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الموعد 1 يونيو، في ملعب واندا ميتروبوليتانو بالعاصمة الإسبانية مدريد. كتيبة مقاتلين يقودها يورجن كلوب ضد فريق بسبعة أرواح يتزعمه ماوريتسيو بوكيتينو.

اختر التشكيل المثالي لليفربول في نهائي الأبطال

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