"سنستمر مع بيلسا".. ليدز يعلن رسميا عن استمرار مدربه لعام إضافي

أعلن نادي ليدز يونايتد رسميا عن تفعيل بند التجديد لعام إضافي الموجود في عقد مدربه مارسيلو بيلسا ليستمر معه للموسم القادم.

ونشر النادي بيانا رسميا قال فيه :"مارسيلو اجتمع مع مجلس الإدارة في أكثر من مناسبة خلال الأيام القليلة الماضية وأكد على رغبته في الاستمرار في مهمته كمدرب للفريق".

وتابع البيان :"بيلسا وقع على عقد يمتد لعامين مع الأبيض في يونيو 2018 مع أحقية النادي في التمديد أو إنهاء العقد بعد أول عام".

وصرح أندريا رادريتزيني رئيس النادي عن بيلسا :"نحن قريبون للغاية، وفي الموسم المقبل سنعمل بشكل أقوى لتحقيق هدفان".

وواصل "أنا مسرور للغاية لأن بيلسا وافق على الاستمرار لعام إضافي".

خلال موسم بيلسا الأول مع ليدز يونايتد حصد الفريق 83 نقطة وهو أكبر معدل من النقاط حصل عليه الفريق منذ تأهله من دوري الدرجة الثالثة خلال موسم 2009-2010.

وكان ليدز على بعد خطوتين من التأهل إلى الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد أن تأهل لدورة الترقي، قبل أن يخسر من ديربي كاونتي بمجموع 4-3 مباراتي الذهاب والإياب، قبل أن يخطف أستون فيلا تذكرة التأهل بعد فوزه على ديربي في النهائي بنتيجة 2-1.

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