كلوب: هذا أفضل فريق أدخل به مباراة نهائية

أسهب يورجن كلوب المدير الفني لليفربول في الإشادة بفريقه الحالي قبل أيام من نهائي دوري أبطال أوروبا ضد توتنام.

يلعب الفريقان نهائي دوري الأبطال يوم السبت المقبل بمدريد.

وقال كلوب في مؤتمر صحفي يوم الثلاثاء: "كلنا متحمسون لفرصة لعب نهائي دوري أبطال أوروبا، بالطبع يعطي ذلك الخبرة، ولكن كما قال ماوريتسيو بوكيتينو إن هذا لا يصنع فارقاً حقيقياً في مباراة النهائي بل يتعلق الأمر في التعامل مع متغيرات المباراة".

وأضاف "علينا أن نسيطر على أحاسيسنا بشكل جيد، فالإثارة ستكون كبيرة ونحن متطلعون لخوض النهائي".

واوضح كلوب إنه لا يريد أن يقارن تدريب ليفربول الحالي بأي فريق دربه سابقاً خاصة في المباريات النهائية، وشدد "هذا أفضل فريق ألعب به مباراة نهائية".

وحول لعب النهائي الأوروبي ضد فريق إنجليزي، صرح: "نحن نشعر أنها مباراة أوروبية خالصة، قد تجد فريقان من البلد نفسه، وربما يحدث في المستقبل، هذا نهائي أوروبي منفصل عن مبارياتنا معهم بالدوري الإنجليزي".

النهائي الأوروبي يقترب

فتية أياكس صالوا وجالوا وحرقوا الأخضر واليابس وأخضعوا كبار القارة، لكن ما هو إلا شوط فرطوا فيه، فعاقبهم البرازيلي مورا، نجم المباراة الأول والذي سجل 3 أهداف ليفوز توتنام ويتأهل النادي الإنجليزي إلى نهائي دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخه.

نسخة استثنائية من دوري أبطال أوروبا أبت إلا أن تكتمل قصتها التاريخية بريمونتادا جديدة صنعها أبطال لندن.















































































ريمونتادا مانشستر يونايتد أمام باريس سان جيرمان، ريمونتادا يوفنتوس أمام أتليتكو مدريد، ريمونتادا عظيمة صنعها ليفربول أمام برشلونة، وتوتنام كان في حاجة لثلاثة أهداف خلال 45 دقيقة، لم يتخل عن حلمه، قاتل، حاول، وبلغ مبتغاه.

نهائي إنجليزي خالص للمرة الثانية في التاريخ، في 2008 تواجه مانشستر يونايتد وتشيلسي في نهائي رائع انتهى بركلات الترجيح لرجال سير أليكس فيرجسون.

الموعد 1 يونيو، في ملعب واندا ميتروبوليتانو بالعاصمة الإسبانية مدريد. كتيبة مقاتلين يقودها يورجن كلوب ضد فريق بسبعة أرواح يتزعمه بوكيتينو.

اختر التشكيل المثالي لليفربول في نهائي الأبطال

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