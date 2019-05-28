بيان - المصري يحدد موعد فترة الإعداد للموسم الجديد

حدد إيهاب جلال المدير الفني لفريق المصري البورسعيدي يوم الثلاثاء 18 يونيو موعدا لانطلاق فترة الإعداد للموسم الكروي الجديد.

وكان المصري قد أنهى مشواره في مسابقة الدوري المصري بالفوز على الداخلية بثلاثية نظيفة ليرفع رصيده إلى 52 نقطة في المركز الرابع.

ويحتاج المصري تعثر فريق المقاولون في مباراة واحدة من المباراتين المتبقيتين أمام الأهلي وبتروجت لضمان تأهل الفريق البورسعيدي إلى بطولة الكونفدرالية للموسم المقبل.

وأوضح المصري في بيانه أن الجهاز الفني يبدأ غدا التدريبات اليومية لفريقي تحت 21 و19 عاما للتركيز على الارتقاء بمعدلات اللياقة البدنية.

كما يواصل الجهاز الطبي للمصري بقيادة الدكتور هشام مصطفى عملية تأهيل اللاعبين المصابين للحاق بفترة الإعداد.

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