تجريد نيمار من شارة قيادة البرازيل في كوبا أمريكا.. وألفيش قائدا للسيلساو

قرر تيتي مدرب البرازيل تجريد نجمه نيمار دا سيلفا من شارة قيادة البرازيل خلال بطولة كوبا أمريكا المقبلة، ومنحها إلى زميله في باريس سان جيرمان ومواطنه داني ألفيش.

نيمار النادي : باريس سان جيرمان داني ألفيش النادي : باريس سان جيرمان البرازيل

ويأتي هذا القرار على خلفية بعض المشاكل في سلوكيات نيمار أبرزها قيامه بالتعدي على مشجع بعد خسارة باريس سان جيرمان لنهائي الكأس أمام رين بركلات الترجيح.

وسيرتدي ألفيش صاحب الـ36 عاما شارة قيادة منتخب البرازيل في وديتي قطر والهندوراس المقبلتين.

وكان الاتحاد الفرنسي لكرة القدم قد أعلن عن إيقاف نيمار لـ3 مباريات بعدما قام بالتعدي على مشجع رين عقب خسارة النهائية.

كما أشارت شبكة "بي بي سي" في وقت سابق إلى أنه دخل في مشاجرة مع زملائه في غرفة ملابس باريس سان جيرمان.

وتقع البرازيل ضمن المجموعة الأولى في كوبا أمريكا والتي تضم بوليفيا وفنزويلا وبيرو، وتقام أولى مبارياتها في البطولة ضد بوليفيا يوم 14 يونيو المقبل.

وشارك نيمار خلال الموسم الجاري في 28 مباراة بكل المسابقات سجل خلالها 23 هدفا وصنع 13 آخرين.

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