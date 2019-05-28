قال صبري المنياوي مدير الكرة بالنادي الإسماعيلي إن هناك 3 عوامل رئيسية تسببت في سوء وتغير مستوى الدراويش ضد الجونة في مواجهة الفريقين بالدوري. وذلك في تصريحات خاصة لـFilGoal.com.

وصرح المنياوي قائلا: "هناك أسباب عديدة ساهمت في تغيير أداء الفريق غير المرضي أمام الجونة".

وأضاف "الفريق يلعب بدون أربعة من لاعبيه الأساسيين وهم محمود متولي ومحمد صادق ومحمد الشامي ومحمد مجدي".

وواصل "توتر لاعبي الجونة ورغبتهم في تأكيد بقائهم في الدوري كان له تأثير سلبي على أداء الإسماعيلي".

وأتم "اللقاء في نهاية الموسم ومع تتابع لقاءات الفريق وحالة الإجهاد حملت تأثيرها السلبي على اللاعبين".

وتعادل الإسماعيلي سلبيا مع مضيفه الجونة ضمن منافسات الجولة الـ34 من الدوري المصري الممتاز يوم الإثنين.

ويحتل الإسماعيلي المركز السابع في جدول ترتيب الدوري برصيد 43 نقطة بفارق 9 نقاط عن الجونة صاحب المركز الـ13.

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