مؤتمر كلوب: فيرمينو جاهز للمشاركة في نهائي الأبطال.. ونابي كيتا سيغيب

أوضح يورجن كلوب المدير الفني لليفربول موقف مهاجمه روبرتو فيرمينو من المشاركة في نهائي دوري أبطال أوروبا.

يلعب الفريقان نهائي دوري الأبطال يوم السبت المقبل بمدريد.

وقال كلوب في مؤتمر صحفي يوم الثلاثاء: "فيرمينو تدرب بشكل جيد خلال الأسبوع الماضي، وسيشارك في التدريب يوم الأربعاء بشكل طبيعي".

وأضاف "كل ما رأيناه جيد حتى الآن، لذلك سيكون على ما يرام أنا متأكد من ذلك".

فيرمينو غاب عن المباريات الثلاثة الأخيرة لليفربول في الموسم بسبب الإصابة.

وعن فرص نابي كيتا في المشاركة بالمباراة أوضح كلوب: "لا توجد فرصة لكيتا، لكنه يتقدم بشكل جيد حقًا. سنرى هل سينجح في المشاركة بكأس الأمم الإفريقية مع منتخب بلاده أم لا".

فتية أياكس صالوا وجالوا وحرقوا الأخضر واليابس وأخضعوا كبار القارة، لكن ما هو إلا شوط فرطوا فيه، فعاقبهم البرازيلي مورا، نجم المباراة الأول والذي سجل 3 أهداف ليفوز توتنام ويتأهل النادي الإنجليزي إلى نهائي دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخه.

نسخة استثنائية من دوري أبطال أوروبا أبت إلا أن تكتمل قصتها التاريخية بريمونتادا جديدة صنعها أبطال لندن.













































































ريمونتادا مانشستر يونايتد أمام باريس سان جيرمان، ريمونتادا يوفنتوس أمام أتليتكو مدريد، ريمونتادا عظيمة صنعها ليفربول أمام برشلونة، وتوتنام كان في حاجة لثلاثة أهداف خلال 45 دقيقة، لم يتخل عن حلمه، قاتل، حاول، وبلغ مبتغاه.

نهائي إنجليزي خالص للمرة الثانية في التاريخ، في 2008 تواجه مانشستر يونايتد وتشيلسي في نهائي رائع انتهى بركلات الترجيح لرجال سير أليكس فيرجسون.

الموعد 1 يونيو، في ملعب واندا ميتروبوليتانو بالعاصمة الإسبانية مدريد. كتيبة مقاتلين يقودها يورجن كلوب ضد فريق بسبعة أرواح يتزعمه بوكيتينو.

اختر التشكيل المثالي لليفربول في نهائي الأبطال

اقرأ أيضا

رامون دياز يعلن رحيله عن بيراميدز

هاري كين: صلاح وماني وفيرمينو رائعون.. ومن يتحكم في مشاعره سيتوج بدوري الأبطال

أمير مرتضى: جروس هو من حدد تاريخ نهاية تعاقده مع الزمالك.. والتجديد له لن يكون "بفتحة الصدر"

ميدو: لاسارتي أكثر مدرب مظلوم في تاريخ مصر.. الأمور في الأهلي تدار بـ"شكل بلدي"

تصريحات نارية.. بيريز: راموس يريد الرحيل مجانا للصين.. وأحلم بالتعاقد مع هازارد