تقارير: الشرطة تقبض على عدد من اللاعبين في إسبانيا بسبب التلاعب في المباريات

ألقت السلطات في إسبانيا القبض على عدد من لاعبي الدوري الإسباني بدرجتيه الأولى والثاني بسبب تكوين منظمة للتلاعب في نتائج المباريات، وذلك حسب تقرير نشرته صحيفة "إل بايس" يوم الثلاثاء.

وقال متحدث باسم الشرطة الإسبانية :"كان هناك تحقيقا مفتوحا بالفعل بشأن تلك القضية". لكن المتحدث لم يعط مزيدا من التفاصيل.

وأضافت شبكة "سكاي سبورتس" في تقريرها الذي نقلته عن "إل بايس" إن بعضا من اللاعبين الذين تم القبض عليهم هم راؤول برافو لاعب ريال مدريد السابق وبورخا فيرنانديز لاعب بلد الوليد الحالي وريال مدريد السابق، وصامويل سايز ألونسو لاعب خيتافي الحالي وريال مدريد كاستيا، وإينجو لوبيز مونتانا لاعب ديبورتيفو لاكورونيا، بجانب كارلوس أراندا لاعب أوساسونا وليفانتي وريال مدريد كاستيا السابق.

وتم القبض كذلك على أوجستين لاساوسا رئيس نادي ويسكا الذي هبط للدرجة الثانية هذا الموسم وخوان كارلوس جاليندو لانوزا رئيس الطاقم الطبي للنادي.

وأشارت عدد من التقارير في إسبانيا إلى أن كل من تم القبض عليه متهم بالانتماء لمنظمة إجرامية بجانب تهم الفساد وغسيل الأموال.

وتخص التحقيقات الجارية ادعاءات تخص التلاعب بمباريات في مواسم 2016-2017 و2017-2018.

وتفتش الشرطة الإسبانية حاليا المكاتب في نادي ويسكا، والذي كان قد تأهل إلى الدوري الممتاز خلال الموسم الماضي لكنه هبط سريعا خلال الموسم المنصرم. كما قامت الشرطة بمداهمة منزل بورخا فيرنانديز الذي كان قد أعلن اعتزاله هذا الموسم مع بلد الوليد.

وحسم برشلونة لقب الدوري الإسباني للموسم المنصرم فيما نجح فالنسيا في الفوز بكأس الملك بنتيجة 2-1 على حساب الفريق الكتالوني.

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