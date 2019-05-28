صدقي: قدمت لـ الجونة المطلوب مني.. وهدفنا المربع الذهبي بعد 4 سنوات

الثلاثاء، 28 مايو 2019 - 01:25

كتب : FilGoal

حمادة صدقي

يعتقد حمادة صدقي المدير الفني للجونة إنه حقق الهدف الذي طلبته إدارة النادي منه وهو بقاء الفريق في الدوري الممتاز.

وتعادل الجونة سلبيا مع الإسماعيلي في الجولة الـ34 للدوري المصري.

وقال صدقي عبر قناة أون سبورت: "الحمد لله على البقاء، كنت أتمنى الفوز على الإسماعيلي، ولكن عانينا من سوء الحظ في مباريات عديدة".

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وأوضح "التوتر وراء ضياع الفرص وإذا ضمنا البقاء لكانت قرارات اللاعبين سليمة في الملعب سواء في التمريرات أو الفرص، أجريت 3 تبديلات بسبب الشد العصبي وليس العضلي".

وأضاف "كنت أتمنى أن يكون الجونة في مكانة أفضل، أهدرنا عدة مباريات وخسرنا على ملعبنا أكثر من مباراة لم نكن نستحق الهزيمة".

وتابع "الجونة يقدم أداء مميزا وسأعقد جلسة مع الإدارة للاتفاق على خطة الموسم الجديد، وهل سأستمر في قيادة الفريق أم لا".

وأشار "أديت المطلوب مني البقاء وليس تحقيق مركز جيد، ولكن كنت أتمنى تحقيق مركز أفضل لأن لدينا أدوات جيدة، وأهدرنا عدة مباريات سواء بقصد أو بدون".

وواصل حمادة صدقي "سياسة النادي في الموسم الأول اعتمدت على اكتساب الخبرات ثم الوصول للمربع الذهبي في غضون 4 سنوات".

وأتم تصريحاته: "أهم المشاكل التي تواجه إدارة النادي هي كثرة اللاعبين المعارين ومدى إمكانية مد إعاراتهم، أم فتح الميزانية لشراء لاعبين جدد".

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