أمير مرتضى: فرجاني مستمر مع الزمالك.. وموقف كهربا يتحدد نهاية الموسم

الثلاثاء، 28 مايو 2019 - 01:09

كتب : FilGoal

الزمالك - سموحة - فرجاني ساسي

أكد أمير مرتضى منصور المشرف العام على كرة القدم في نادي الزمالك على استمرار التونسي فرجاني ساسي مع الفريق الأبيض في الموسم المقبل.

فرجاني ساسي

النادي : الزمالك

محمود كهربا

النادي : الزمالك

الزمالك

وقال أمير مرتضى عبر قناة المحور: "فرجاني مستمر مع الزمالك ولا نلتفت لأي أقاويل لتشتيت الفريق".

وانضم فرجاني ساسي لصفوف الزمالك بداية موسم 2018/2019 قادما من النصر السعودي.

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وعن موقف محمود عبد المنعم كهربا كشف "ننتظر انتهاء الموسم ومن ثم سنعقد جلسة مع اللاعب لمعرفة رغباته وإذا كان يريد خوض تجربة احترافية جديدة لن نمانع في ذلك إذا كانت مناسبة".

وبسؤاله عن اقتراب عبد الله السعيد لاعب بيراميدز من الانضمام للزمالك في يناير الماضي أوضح أمير مرتضى "الزمالك يمتلك فريقا متكاملا وفي هذه الفترة السابقة لم يطلب الجهاز الفني التعاقد مع عبد الله السعيد".

وأتم تصريحاته عن اختيارات المنتخب لقائمة أمم إفريقيا 2019 قائلا: "في النهاية يجب احترام وجهة نظر الجهاز الفني ولكن من رأيي الشخصي أن الثلاثي عبد الله جمعة وكهربا ويوسف أوباما كان يجب انضمامه للمنتخب في هذه البطولة".

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