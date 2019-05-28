أمير مرتضى: يتهمونني بإهدار المال العام.. اعطوني سعر الشحات وسأشتري إفريقيا

"اعطوني سعر حسين الشحات وسأشتري قارة إفريقيا كلها" هكذا رد أمير مرتضى منصور المشرف العام على قطاع الكرة بنادي الزمالك على المقارنة بين حسين الشحات وأحمد سيد "زيزو" لاعبا الأهلي والزمالك.

وقال أمير مرتضى منصور المشرف العام على قطاع الكرة بنادي الزمالك في تصريحات لبرنامج (الزمالك اليوم) على قناة المحور: "هل يستحق أي لاعب مصري هذا السعر؟ خرج موسم واحد من مصر إلى الإمارات وليس لريال مدريد أو برشلونة".

وأضاف "يتهمونني بإهدار المال العام في الزمالك؟ هل تعرفون سعر ضم زيزو للزمالك؟ كان ذلك مقابل 250 ألف يورو فقط، أي 4 ملايين جنيه".

وواصل "ضممت اللاعب على مسؤوليتي الشخصية وقلت لهم انتظروا مستواه، واللاعب لم يخذلني ولم يكلف النادي إطلاقا".

وأتم "اعطوني ستة ونصف مليون دولار سعر ضم حسين الشحات للأهلي، وسأضم إفريقيا كلها وليس لاعبا واحدا".

كان الاتحاد المصري لكرة القدم قد كشف عن مقترح باستكمال بطولة الدوري بدون اللاعبين الدوليين، لإنهاء المسابقة قبل بطولة أمم إفريقيا.

الزمالك توج ببطولة الكونفدرالية الإفريقية مساء أمس الأحد بعد الفوز على نهضة بركان بركلات الترجيح في النهائي.

ويستعد الزمالك لمواجهة الإنتاج الحربي مساء الخميس المقبل، ضمن مباريات الجولة الـ31 من الدوري المصري.

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