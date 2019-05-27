مران الأهلي - جلسات منفردة من لاسارتي مع اللاعبين

الإثنين، 27 مايو 2019 - 23:52

كتب : حسام نور الدين

مران الأهلي

حرص مارتين لاسارتي المدير الفني للأهلي على عقد جلسات منفردة مع مجموعة من لاعبي الفريق وذلك على هامش المران الجماعي مساء اليوم الإثنين.

وعقد لاسارتي جلسات منفردة مع أكثر من لاعب لتحفيزهم للمرحلة المقبلة وتجهيز جميع اللاعبين من الناحية الفنية والمعنوية.

وأدى الثنائي وليد سليمان وصلاح محسن تدريبات إضافية عقب نهاية المران.

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وخاض صلاح محسن فقرة منفردة للتعامل مع العرضيات، بينما تدرب وليد سليمان على تسديد الركلات الثابتة.

وأشرف لاسارتي بنفسه على تقسيمة كرة قدم قوية بين اللاعبين، كذلك خصص فقرة للتدريب على التعامل مع العرضيات وأخرى للتسديد القوي على المرمى.

على جانب آخر شارك وليد أزارو مهاجم الفريق في المران الجماعي بشكل طبيعي، بينما اكتفى أحمد الشيخ بجلسة علاج طبيعي في صالة الجيمانيزيوم.

ويتبقى للأهلي مباراتين فقط في الدوري المصري أمام المقاولون العرب والزمالك.

وينتظر الفريق الأحمر قرار اتحاد الكرة بشأن موعد المباريات المتبقية في الدوري المصري سواء كان قبل انطلاق بطولة كأس الأمم الإفريقية أو بعدها.

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