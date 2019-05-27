بالفيديو - المحمدي يصنع هدفا أمام ديربي كاونتي في مباراة الحسم

الإثنين، 27 مايو 2019 - 16:58

كتب : FilGoal

أحمد المحمدي - أستون فيلا

سجل أستون فيلا أولى أهداف المواجهة الحاسمة للتأهل في الدوري الإنجليزي الممتاز أما نظيره ديربي كاونتي.

أنور الغازي جناح الفيلانز سجل من رأسية رائعة بعد كرة عرضية وصلت إليه من أحمد المحمدي قائد منتخب مصر.

الهجمة المرتدة بدأت في الدقيقة 44، بعد أن وصلت الكرة إلى ألبرت أدوماه الذي وضعها أمام المحمدي ليرسل الأخيرة كرة عرضية رائعة إلى رأس الغازي.

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الفائز من تلك المواجهة يتأهل إلى الدوري الإنجليزي الممتاز بصحبة نورويتش سيتي وشيفيلد يونايتد.

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