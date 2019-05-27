خاص في الجول يكشف – تطورات إصابة ساسي.. وموقف طارق حامد من مواجهة الزمالك المقبلة

الإثنين، 27 مايو 2019 - 16:32

كتب : FilGoal

تدريب خاص لـ ساسي قبل مواجهة الزمالك ونهضة بركان

تستمر مدة غياب فرجاني ساسي عن الزمالك لمدة 3 أسابيع مقبلة.

وبالتالي يلحق لاعب الوسط التونسي بكأس الأمم الإفريقية رفقة نسور قرطاج بشكل طبيعي.

وعلم FilGoal.com أن ساسي سيكون جاهزا بعد 3 أسابيع للمشاركة بشكل طبيعي.

أخبار متعلقة

بيان رسمي – الزمالك: في حال تأجيل مباراة الأهلي والمقاولون نطلب المثل لمواجهة الإنتاج مانيفستو طارق حامد.. القتال من أجل ملايين الجماهير وحب الزمالك مصدر مقرب من جروس لـ في الجول: المدرب ملتزم حتى نهاية عقده مع الزمالك

فرجاني ساسي تعرض لكسر في الشظية خلال مباراة الزمالك مع حسنية أغادير في إياب ربع نهائي الكونفدرالية الإفريقية، وغاب منذ ذلك الحين عن الأبيض.

وفي الوقت نفسه، لن تمنع إصابة طارق حامد مشاركته في مباراة الزمالك المقبلة، إن كانت ضد الإنتاج الحربي يوم الخميس المقبل.

وتعرض حامد لجرح في أسفل الظهر خلال نهائي الكونفدرالية ضد نهضة بركان، والذي رفع الزمالك كأس البطولة بعدها بعد الفوز بركلات الترجيح.

اقرأ أيضا

رسميا – تأجيل مباراة المقاولون والأهلي

مانيفستو طارق حامد.. القتال من أجل ملايين الجماهير وحب الزمالك

عبد الله جمعة.. القتال من أجل فرصة ثانية للفوز

أجانب منسيون – حوار في الجول.. غدار: يبدو أن صداقتي بـ محمد شوقي سبب رحيلي عن الأهلي

مصدر مقرب من جروس لـ في الجول: المدرب ملتزم حتى نهاية عقده مع الزمالك

في الكونفدرالية طارق حامد فرجاني ساسي الزمالك

نرشح لكم

أخر الأخبار

حصريا: الدوري المصري رقميا على Watch iT 9 دقيقة | الدوري المصري
عبد الحفيظ لـ في الجول: الخطيب ولاسارتي يحسمان موقف الأهلي من استكمال الدوري بدون الدوليين 24 دقيقة | الدوري المصري
مصدر بالزمالك لـ في الجول: نرفض استكمال الدوري بدون الدوليين ساعة | الدوري المصري
المحمدي: حان وقت كأس الأمم والكل ينتظر تتويجنا ساعة | المحترفون
بالفيديو - المحمدي يعود لـ الدوري الإنجليزي.. أستون فيلا يهزم ديربي ويخطف بطاقة الصعود ساعة | المحترفون
اتحاد الكرة في بيان رسمي: منتخب مصر له الأولوية.. وندرس استكمال الدوري بدون الدوليين 2 ساعة | الدوري المصري

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 وليد سليمان والسعيد وأحمد علي في قائمة مصر الأولية لـ كأس الأمم.. ومفاجآت عديدة 2 القائمة الأولية – محمد صلاح لـ في الجول: تواجد السعيد وسليمان منطقي.. لكن لدي تساؤلات عديدة 3 رئيس الزمالك: مستعد لخوض مباراتين في الدوري قبل أمم إفريقيا.. بشرط 4 رئيس الزمالك: مكافأة لكل اللاعبين باستثناء الجهاز الفني.. سأنفجر مما حدث في النهائي

قد ينال إعجابك