تستمر مدة غياب فرجاني ساسي عن الزمالك لمدة 3 أسابيع مقبلة.

وبالتالي يلحق لاعب الوسط التونسي بكأس الأمم الإفريقية رفقة نسور قرطاج بشكل طبيعي.

وعلم FilGoal.com أن ساسي سيكون جاهزا بعد 3 أسابيع للمشاركة بشكل طبيعي.

فرجاني ساسي تعرض لكسر في الشظية خلال مباراة الزمالك مع حسنية أغادير في إياب ربع نهائي الكونفدرالية الإفريقية، وغاب منذ ذلك الحين عن الأبيض.

وفي الوقت نفسه، لن تمنع إصابة طارق حامد مشاركته في مباراة الزمالك المقبلة، إن كانت ضد الإنتاج الحربي يوم الخميس المقبل.

وتعرض حامد لجرح في أسفل الظهر خلال نهائي الكونفدرالية ضد نهضة بركان، والذي رفع الزمالك كأس البطولة بعدها بعد الفوز بركلات الترجيح.

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