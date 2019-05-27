لم ينس أمير عزمي مجاهد مدرب عام نادي الزمالك، أن الدوري مازال هو الهدف الأسمى للفريق رغم الفوز بالكونفدرالية الإفريقية.

الزمالك توج بالكونفدرالية الإفريقية لأول مرة في تاريخه بعد الفوز على نهضة بركان في النهائي بركلات الترجيح.



























































































وقال أمير عزمي في تصريحات لـFilGoal.com: "المباراة كانت صعبة للغاية خلال الشوط الأول، والفريق كان مضغوطا بشدة في البداية".

وأضاف "كريستيان جروس تحدث إلى اللاعبين بين الشوطين، وشدد على ضرورة عدم التوتر حتى لا تضيع المباراة".

مدرب الزمالك أكمل "حضور الجماهير كان مؤثرا للغاية وأحدث الفارق، وجميع اللاعبين كانوا رجالا وعلى قدر المسؤولية".

وأتم "أبارك لجماهير الزمالك لقب الكونفدرالية. لكن على الجميع أن يعلم بأن لقب الدوري مازال هدفا ساميا وأساسيا بالنسبة لنا".

وفاز الزمالك على نهضة بركان بركلات الترجيح، ليتوج بطلا بكأس الكونفدرالية الإفريقية لأول مرة في تاريخه.

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