حازم إمام باكيا: جمهور الزمالك لا مثيل له.. لو أستطيع سأوصل كل مشجع لبيته بنفسي

الإثنين، 27 مايو 2019 - 02:19

كتب : FilGoal

حازم إمام - الزمالك - نهضة بركان - تتويج الزمالك

أثنى حازم إمام قائد نادي الزمالك على جماهير الفريق التي آزرتهم أمام نهضة بركان من الملعب.

الزمالك توج بطلا للكونفدرالية الإفريقية لأول مرة في تاريخه بعد الفوز على نهضة بركان في النهائي بركلات الترجيح.

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وقال حازم إمام في تصريحات لقناة أون سبورت عقب اللقاء: "الحمد لله على لقب غال، يدخل خزائن الزمالك لأول مرة بمسماه الجديد، وعودة للبطولات القارية بعد غياب 16 عاما".

وأضاف "لو أملك سيارة الآن، كنت سأوصل كل مشجع حتى بيته بعد المعاناة التي عانوها في الحصول على التذاكر".

قائد الزمالك أتبع "لا أعرف ماذا أقول، أنتم فوق رأسي وأشكركم على الدعم الذي لم يتوقف أبدا".

الزمالك فاز على نهضة بركان بهدف مقابل لا شيء إيابا، ليعوض الخسارة ذهابا بنفس النتيجة، قبل أن يتحول اللقب للقلعة البيضاء بفضل ركلات الترجيح.

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