أيمن عبد العزيز: نجحنا في التغلب على كل الأزمات والفوز بالكونفدرالية

أرجع أيمن عبد العزيز المدرب المساعد للزمالك فوز فريقه بلقب بطولة الكونفدرالية الإفريقية إلى النجاح في تخطي الأزمات التي قابلت الفارس الأبيض في بداية المشوار.

الزمالك توج بلقب الكونفدرالية الإفريقية لموسم 2018/2019 وذلك بعد غياب عن الألقاب الإفريقية منذ عام 2003.

وفاز الفارس الأبيض على نهضة بركان المغربي في نهائي الكونفدرالية بركلات الترجيح بنتيجة 5-3 بعد نهاية مباراتي الذهاب والإياب بالتعادل 1-1.

وقال أيمن عبد العزيز: "أتوجه بالشكر لكل الجماهير التي ساندت الفريق في النهائي وكان تثق في اللاعبين طوال البطولة".

وأضاف لقناة بي إن سبورتس "أشكر أيضا اللاعبين نظرا لمجهودهم الكبير واللعب على جانبين في الدوري المصري والكونفدرالية".

وأوضح عبد العزيز "الزمالك استطاع الفوز بلقب الكونفدرالية بعدما نجح في تخطي الأزمات التي واجهتنا في بداية المشوار".

وأتم تصريحاته "الكونفدرالية هي أول لقب إفريقي يدخل النادي منذ سنوات طويلة، وستكون دافعا قويا لنا للفوز بالدوري المصري".

اقرأ أيضا:

بالفيديو - يا زمالك عادت شمسك الذهب.. ركلات الترجيح تكتب الكونفدرالية بيضاء على حساب بركان

بالفيديو - بقرار VAR.. الحكم يعيد ركلة جزاء ترجيحية تصدى لها جنش

بالفيديو - الـVAR يمنح الزمالك ركلة جزاء.. محمود علاء يسجل التقدم في نهضة بركان

بالفيديو - تأهل تاريخي لـ أتالانتا لدوري الأبطال في صحبة إنتر.. ميلان وروما يكتفيان بالدوري الأوروبي+

قوائم أمم إفريقيا – حضور كيتا في القائمة الأولية لـ غينيا رغم الإصابة