أيمن عبد العزيز: نجحنا في التغلب على كل الأزمات والفوز بالكونفدرالية

الإثنين، 27 مايو 2019 - 01:12

كتب : FilGoal

فريق الزمالك أمام الداخلية

أرجع أيمن عبد العزيز المدرب المساعد للزمالك فوز فريقه بلقب بطولة الكونفدرالية الإفريقية إلى النجاح في تخطي الأزمات التي قابلت الفارس الأبيض في بداية المشوار.

الزمالك توج بلقب الكونفدرالية الإفريقية لموسم 2018/2019 وذلك بعد غياب عن الألقاب الإفريقية منذ عام 2003.

وفاز الفارس الأبيض على نهضة بركان المغربي في نهائي الكونفدرالية بركلات الترجيح بنتيجة 5-3 بعد نهاية مباراتي الذهاب والإياب بالتعادل 1-1.

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وقال أيمن عبد العزيز: "أتوجه بالشكر لكل الجماهير التي ساندت الفريق في النهائي وكان تثق في اللاعبين طوال البطولة".

وأضاف لقناة بي إن سبورتس "أشكر أيضا اللاعبين نظرا لمجهودهم الكبير واللعب على جانبين في الدوري المصري والكونفدرالية".

وأوضح عبد العزيز "الزمالك استطاع الفوز بلقب الكونفدرالية بعدما نجح في تخطي الأزمات التي واجهتنا في بداية المشوار".

وأتم تصريحاته "الكونفدرالية هي أول لقب إفريقي يدخل النادي منذ سنوات طويلة، وستكون دافعا قويا لنا للفوز بالدوري المصري".

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