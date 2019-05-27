زيزو: منذ هدف التعادل أمام بترو أتليتكو ونعرف أننا سنتوج بالكونفدرالية

كشف أحمد سيد "زيزو" لاعب الزمالك عن يقين فريقه الكامل بالفوز بلقب الكونفدرالية الإفريقية منذ مرحلة المجموعات للبطولة.

أحمد سيد زيزو النادي : الزمالك

الزمالك توج بلقب الكونفدرالية الإفريقية لموسم 2018/2019 وذلك بعد غياب عن الألقاب الإفريقية منذ عام 2003.

وفاز الفارس الأبيض على نهضة بركان المغربي في نهائي الكونفدرالية بركلات الترجيح بنتيجة 5-3 بعد نهاية مباراتي الذهاب والإياب بالتعادل 1-1.

الزمالك بدأ الجولات الأولى لدور المجموعات بنتائج مخيبة قبل أن يتعادل مع بترو أتليتكو في مصر ويعود للانتصارات ويتأهل ثم يحصد اللقب في النهاية.

وقال زيزو عقب المباراة لقناة بي إن سبورتس: "لم أشعر بمثل هذا الشعور قبل ذلك".

وأضاف "حققت بطولة في أول 5 شهور لي مع الزمالك".

وأتم تصريحاته "نثق جميعا في فريقنا ومنذ أن حققنا التعادل مع بترو أتليتكو في الدقيقة الأخيرة ونعرف أننا سنفوز باللقب في نهاية المشوار".

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