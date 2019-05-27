أمير عزمي: لقب الكونفدرالية تتويجا لمجهود الزمالك طوال الموسم

الإثنين، 27 مايو 2019 - 00:43

كتب : FilGoal

الزمالك - نهضة بركان

يرى أمير عزمي مجاهد المدرب العام للزمالك أن فوز فريقه بلقب الكونفدرالية الإفريقية تتويجا للمجهود الكبير الذي بذله الفارس الأبيض طوال الموسم.

الزمالك توج بلقب الكونفدرالية الإفريقية لموسم 2018/2019 وذلك بعد غياب عن الألقاب الإفريقية منذ عام 2003.

وفاز الفارس الأبيض على نهضة بركان المغربي في نهائي الكونفدرالية بركلات الترجيح بنتيجة 5-3 بعد نهاية مباراتي الذهاب والإياب بالتعادل 1-1.

أخبار متعلقة

بالفيديو - يا زمالك عادت شمسك الذهب.. ركلات الترجيح تكتب الكونفدرالية بيضاء على حساب بركان بالفيديو - بقرار من الـ VAR.. الحكم يعيد ركلة جزاء ترجيحية تصدى لها جنش بالفيديو - حارس بركان يمنع كهربا من إضافة الهدف الثاني

وقال أمير عزمي عقب المباراة لقناة بي إن سبورتس: "بذلنا جهدا كبيرا طوال الموسم وتعرضنا للهجوم في بعض الأوقات".

وأضاف "لا يزال لدينا بطولة الدوري وسننافس عليها بقوة".

وأتم تصريحاته "جماهير الزمالك هي الأحق باللقب الإفريقي الغائب عن القلعة البيضاء منذ سنوات طويلة".

اقرأ أيضا:

بالفيديو - يا زمالك عادت شمسك الذهب.. ركلات الترجيح تكتب الكونفدرالية بيضاء على حساب بركان

بالفيديو - بقرار VAR.. الحكم يعيد ركلة جزاء ترجيحية تصدى لها جنش

بالفيديو - الـVAR يمنح الزمالك ركلة جزاء.. محمود علاء يسجل التقدم في نهضة بركان

بالفيديو - تأهل تاريخي لـ أتالانتا لدوري الأبطال في صحبة إنتر.. ميلان وروما يكتفيان بالدوري الأوروبي+

قوائم أمم إفريقيا – حضور كيتا في القائمة الأولية لـ غينيا رغم الإصابة

الزمالك الكونفدرالية أمير عزمي

نرشح لكم

أخر الأخبار

أيمن عبد العزيز: نجحنا في التغلب على كل الأزمات والفوز بالكونفدرالية 29 دقيقة | إفريقيا
لقب الكونفدرالية يفك شراكة الزمالك مع مازيمبي 30 دقيقة | إفريقيا
ركلات الترجيح بوابة تتويج الزمالك الإفريقية للمرة الخامسة 32 دقيقة | إفريقيا
شاهد بالفيديو – لحظات تتويج الزمالك بلقب كأس الكونفدرالية 37 دقيقة | إفريقيا
زيزو: منذ هدف التعادل أمام بترو أتليتكو ونعرف أننا سنتوج بالكونفدرالية 45 دقيقة | إفريقيا
بطولة جديدة في انتظارك يا زمالك.. تعرف على موعد السوبر الإفريقي 50 دقيقة | إفريقيا

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 وليد سليمان والسعيد وأحمد علي في قائمة مصر الأولية لـ كأس الأمم.. ومفاجآت عديدة 2 القائمة الأولية – محمد صلاح لـ في الجول: تواجد السعيد وسليمان منطقي.. لكن لدي تساؤلات عديدة 3 رئيس الزمالك: مستعد لخوض مباراتين في الدوري قبل أمم إفريقيا.. بشرط 4 رئيس الزمالك: مكافأة لكل اللاعبين باستثناء الجهاز الفني.. سأنفجر مما حدث في النهائي

قد ينال إعجابك