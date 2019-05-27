أمير عزمي: لقب الكونفدرالية تتويجا لمجهود الزمالك طوال الموسم

يرى أمير عزمي مجاهد المدرب العام للزمالك أن فوز فريقه بلقب الكونفدرالية الإفريقية تتويجا للمجهود الكبير الذي بذله الفارس الأبيض طوال الموسم.

الزمالك توج بلقب الكونفدرالية الإفريقية لموسم 2018/2019 وذلك بعد غياب عن الألقاب الإفريقية منذ عام 2003.

وفاز الفارس الأبيض على نهضة بركان المغربي في نهائي الكونفدرالية بركلات الترجيح بنتيجة 5-3 بعد نهاية مباراتي الذهاب والإياب بالتعادل 1-1.

وقال أمير عزمي عقب المباراة لقناة بي إن سبورتس: "بذلنا جهدا كبيرا طوال الموسم وتعرضنا للهجوم في بعض الأوقات".

وأضاف "لا يزال لدينا بطولة الدوري وسننافس عليها بقوة".

وأتم تصريحاته "جماهير الزمالك هي الأحق باللقب الإفريقي الغائب عن القلعة البيضاء منذ سنوات طويلة".

اقرأ أيضا:

بالفيديو - يا زمالك عادت شمسك الذهب.. ركلات الترجيح تكتب الكونفدرالية بيضاء على حساب بركان

بالفيديو - بقرار VAR.. الحكم يعيد ركلة جزاء ترجيحية تصدى لها جنش

بالفيديو - الـVAR يمنح الزمالك ركلة جزاء.. محمود علاء يسجل التقدم في نهضة بركان

بالفيديو - تأهل تاريخي لـ أتالانتا لدوري الأبطال في صحبة إنتر.. ميلان وروما يكتفيان بالدوري الأوروبي+

قوائم أمم إفريقيا – حضور كيتا في القائمة الأولية لـ غينيا رغم الإصابة