حل غريب لأزمة شارة القيادة في غانا.. تعويض جيان بمنصب جديد

وصلت الأزمة في منتخب غانا لحل مبتكر، بقبول أسامواه جيان لدور "القائد" العام، وتسليم شارة القيادة لـ أندري أيو.

جيان اعتزل اللعب دوليا في 20 مايو الماضي، بعد تسليم شارة قيادة المنتخب لـ أيو، قبل أن يتلقى مكالمة غير اعتيادية في اليوم التالي.

نانا أكوفو أدو رئيس غانا، تحدث إلى جيان هاتفيا، وقام بإقناعه بالتراجع عن اعتزاله، والمشاركة مع النجوم السوداء في كأس الأمم الإفريقية 2019 على أرض مصر.

ليتراجع جيان عن قراره الانفعالي، ويقبل العودة للمنتخب، تزامنا إسباغه بمنصب جديد: "القائد العام".

شارة القيادة "الطبيعية" ستظل على ذراع أندري أيو، ومن بعده سيكون كوادو أسامواه قائدا ثانيا، أما جيان، فسيكون قائدا عاما، في لافتة تكريمية على الأرجح.

وللتأكيد على صفاء الأجواء، صرح كويكو أوبينج المتحدث الرسمي باسم جيان قائلا: "ما أستطيع أن أعد الغانيين به، هو أن أسامواه جيان القائد السابق سعيد للغاية، ويريد المباركة لـ أندري آيو وكوادو أسامواه للتواجد في هذا الدور، ويساندهما".

جيان (33 عاما) يلعب في قيصري سبور التركي حاليا، ويمتلك 51 هدفا دوليا في 106 مباراة مع غانا.

اللاعب الأنجح رقميا في تاريخ غانا، لم يظهر بقميص منتخب بلاده منذ سبتمبر 2017.

غانا تتواجد في المجموعة السادسة بكأس الأمم 2019 على أرض مصر، رفقة: الكاميرون، بنين، غينيا بيساو.

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