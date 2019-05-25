بالفيديو - كوفاتش يحقق إنجازا فريدا ويقود بايرن للثنائية المحلية بعد تخطي لايبزج

السبت، 25 مايو 2019 - 22:23

كتب : FilGoal

روبيرت ليفاندوفسكي - بايرن

فاز بايرن ميونيخ بكأس ألمانيا، بفوزه على لايبزج 3-0، في النهائي الذي أقيمت على الملعب الأوليمبي في العاصمة برلين.

روبيرت ليفاندوفيسكي سجل هدفين، وسجّل زميله كينجسلي كومان هدفا آخر، أهداف كانت كافية لتتويج الزعيم البافاري.

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بايرن حصد الكأس للمرة 19 في تاريخه، وهو صاحب الرقم القياسي على هذا الصعيد، بينما خسر لايبزج أول نهائي في تاريخه.

المباراة شهدت الظهور الأخير للثنائي المخضرم: أرين روبن وفرانك ريبيري، بقميص بايرن بعد دخولهما كبديلين في الشوط الثاني.

نيكو كوفاتش مدرب بايرن حقق إنجازا فريدا، إذ صار أول شخص يفوز بالثنائية المحلية في ألمانيا كلاعب وكمدرب، بعد أن حققها بقميص بايرن عام 2003، وعاد ليكررها من على كرسي القيادة الفنية في 2019.

ليفاندوفسكي افتتح التسجيل برأسية بارعة في الدقيقة 29 بعد عرضية متقنة من دافيد ألابا.

المباراة ظلت معلقة حتى الدقيقة 78 عندما أضاف الفرنسي كومان هدفا ثانيا لـ بايرن بتسديدة يسارية بارعة.

ليعقبه ليفاندوفسكي بهدف ثالث مستغلا اندفاع لايبزج في الدقيقة 85 بعد تمريرة طولية من جوشوا كيميتش.

بايرن أنهى الموسم بشكل مثالي محليا، فحسم لقب الدوري على حساب دورتموند، قبل أن يقتلع الكأس من لايبزج.

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