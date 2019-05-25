بالفيديو - ركلات الترجيح تنصر سبورتنج على بورتو في نهائي مجنون أمام دموع كاسياس

فاز سبورتنج لشبونة بكأس البرتغال، بتغلبه على بورتو 5-4 في ركلات الجزاء الترجيحية، بعد التعادل 2-2 في الوقتين الأصلي والإضافي.

المباراة المثيرة شهدت تقدم بورتو في النتيجة بواسطة فرانسيسكو سواريس، قبل أن يعاد دانيلو بيريرا النتيجة سريعا لـ سبورتنج بهدف في مرماه.

في الوقت الإضافي تقدّم سبورتنج بواسطة الهولندي باس دوست، لكن فيليبي سجلا هدفا متأخرا للغاية، عادل به النتيجة لـ بورتو، وفرض ركلات الجزاء الترجيحية التي ابتسمت للفريق للأسود.

ليفوز سبورتنج بلقب الكأس رقم 17 في تاريخه، متخطيا بورتو صاحب الـ16 لقبا، خلف بنفيكا صاحب الرقم القياسي بـ26 لقبا.

لقب الكأس هو الأول لـ سبورتنج منذ 2015، والخامس له في القرن 21.

المباراة حظيت بمتابعة إيكر كاسياس حارس مرمى بورتو الغائب عن المباراة، والذي اكتفى بالتواجد في مدرجات ملعب ناسيونال، إذ لا تسمح له حالته الصحية بالمشاركة بعد الأزمة القلبية التي ألمت به.

ولهذا، كان كاسياس في أذهان لاعبي بورتو عندما افتتح سواريس الأهداف برأسية في الدقيقة 40.

دكة بدلاء بورتو أشهرت قميص القائد السابق لمنتخب إسبانيا، مما دفعه نحو البكاء في المدرجات متأثرا بلافتة زملائه.

لكن سعادة أبناء بورتو لم تستمر طويلا، إذ سجل دانيلو بالخطأ في مرمى فريقه عندما حاول إبعاد تسديدة برونو فيرنانديس في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول.

نتيجة انتهى عليها الشوط الثاني كذلك، ليتجه الفريقان إلى وقت إضافي سيكون مثيرا للغاية.

الدقيقة 101 شهدت تقدم سبورتنج لأول مرة في المباراة، عندما أضاف باس دوست الهدف الثاني مستغلا ارتباكا في دفاعات بورتو.

وعندما ظن الجميع أن اللقب في طريقه إلى خزائن سبورتنج، سجل المدافع فيليبي التعادل لـ بورتو في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدل الضائع، مسببا هياجا في أرض الملعب بعد أن أحيا آمال فريقه.

لكن فرحة بورتو لم تستمر وعادت لتنطفئ مجددا في ركلات الجزاء الترجيحية، فسجل سبورتنج 5 مرات وأهدر مرة، فيما سجل بورتو 4 مرات وأهدر مرتين.

باس دوست أهدر أول ركلة لـ سبورتنج، بينما أهدر بيبي ثالث ركلة لـ بورتو، وفي ركلات الموت المفاجئ أهدر فيرناندو أندرادي ركلة بورتو السادسة، ليهدي اللقب لـ سبورتنج.

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