تشكيل نهائي الكأس - ميسي وحيدا في هجوم برشلونة.. ورودريجو يقود فالنسيا

يدخل برشلونة مباراة نهائي كأس ملك إسبانيا أمام فالنسيا على ملعب بينيتو فياماريان، بتشكيلة يغيب عنها العديد من لاعبيه المؤثرين.

برشلونة يسعى للتتويج بالكأس الخامسة على التوالي، فيما يسعى فالنسيا للفوز ببطولة في عام المئوية.

وشهدت تشكيلة برشلونة عدة غيابات للإصابة، أبرزها: لويس سواريز، عثمان ديمبيلي، مارك أندري تير شتيجن.

ليكتفي المدرب إرنستو فالفيردي بالدفع بـ ليونيل ميسي في خط الهجوم، مدعوما من خلفه بالبرازيلي فيليبي كوتينيو، وسيرجي روبيرتو.

فيما اعتمد مارسيلينو جارسيا تورال مدرب فالنسيا طريقة 4-4-2 المفضلة له، ودفع بالدنماركي دانييل فاس في مركز الظهير الأيمن، مع التعويل على الثنائي الهجومي الخطير: رودريجو مورينو، وكيفن جاميرو.

تشكيل برشلونة:

حراسة المرمى: ياسبر سيليسن

الدفاع: نيلسون سيميدو - جيرارد بيكيه - كليمنت لونجليه - جوردي ألبا

الوسط: سيرخيو بوسكيتس - إيفان راكيتيتش - أرتور ميلو - سيرجي روبيرتو - فيليبي كوتينيو

الهجوم: ليونيل ميسي

دكة البدلاء: إنياكي بينيا - صامويل أومتيتي - توماس فيرمايلين - كارليس ألينيا - مالكوم - أرتورو فيدال - كارليس بيريز

تشكيل فالنسيا:

حراسة المرمى: جاومي دومينتش

الدفاع: دانييل فاس - إيزيكييل جاراي - جابرييل باوليستا - خوسيه لويس جايا

الوسط: كارلوس سولير - داني باريخو - فرانسيس كوكلين - جونسالو جيديش

الهجوم: رودريجو مورينو - كيفن جاميرو

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