ديل بوسكي يختار من ينضم إلى ريال مدريد بين نيمار أو مبابي

من ينضم إلى ريال مدريد بين نيمار أو كيليان مبابي لاعبا باريس سان جيرمان؟ فيسنتي ديل بوسكي المدير الفني السابق لمنتخب إسبانيا والفريق الملكي يجيب.

كيليان مبابي النادي : باريس سان جيرمان نيمار النادي : باريس سان جيرمان ريال مدريد

وتحدث ديل بوسكي لإذاعة صحيفة "ماركا" الإسبانية قائلا: "سأضم مبابي لأنه يبدو لي أكثر عقلانية".

وواصل "نيمار يقلد الأطفال حينما يرمي بنفسه إلى الأرض".

وانتقل ديل بوسكي للحديث عن أزمات ريال مدريد في الموسم المنصرم قائلا: "هم لديهم مجموعة رائعة من اللاعبين ولكن النتائج لم تكن جيدة".

وتابع "تغيير المدرب مرتين في الموسم من أسوأ الأشياء التي يمكن أن تحدث لأي ناد في كرة القدم".

وأتم "كل المدربين الذين جاءوا إلى ريال مدريد كانوا يعرفون النادي جيدا لكن حدثت بعض الأشياء السيئة في النهاية للأسف".

وبدأ ريال مدريد موسمه تحت قيادة جولين لوبيتيجي وأقيل بعد سلسلة من النتائج السيئة وتلاه سانتياجو سولاري الذي أقيل للسبب ذاته قبل قدوم زين الدين زيدان.

طالع أيضا

هل تحسم القمة لقب الدوري للمرة السادسة في التاريخ؟

كلوب يكشف موقف فيرمينو من نهائي دوري الأبطال

تشامبرلين يتحدث عن فيديو صلاح الكوميدي

دودزي.. تابع الحلقة الجديدة من سلسلة أجانب منسيين

تقرير: اتهام الخليفي بالفساد

طرح تذاكر كأس إفريقيا