بايرن يؤكد اهتمامه بضم ساني من مانشستر سيتي

الخميس، 23 مايو 2019 - 20:43

كتب : FilGoal

ساني

كشف أولي هونيس رئيس بايرن ميونيخ عن اهتمام ناديه بضم جناح مانشستر سيتي ليروي ساني خلال الانتقالات الصيفية الجارية.

وتحدث هونيس لصحيفة "Sueddeutsche Zeitung" الألمانية قائلا: "نعم نريد ضم ساني".

وقال روبرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن في السياق ذاته: "لقد رأيت ساني مرات عديدة وأعرف كم هو جيد، هو لاعب يستطيع أن ينقلنا لمستوى أعلى ويحسن الفريق".

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ويتبقى لساني عامين في تعاقده مع مانشستر سيتي ويرغب النادي الإنجليزي في الإبقاء عليه وعدم التفريط فيه.

وقال بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي في وقت سابق: "إننا نحاول توقيع العقد الجديد معه منذ فترة وهذا يعني رغبتنا في استمراره معنا".

وأتم "هو ينافس رحيم سترلينج وبيرناردو سيلفا على مكان أساسي والأمر ليس سهلا، لكن إن كنا نريد المنافسة على الرباعية فنحن نحتاج لوجوده هو ورحيم ورياض محرز وبيرناردو فلا يمكن أن ننافس بوجود جناحين فقط".

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