رونالدو يقود البرتغال في نهائيات دوري أوروبا

يقود كريستيانو رونالدو، نجم يوفنتوس، منتخب البرتغال في نهائيات دوري أوروبا التي تستضيفها بلده من 5 إلى 9 يونيو المقبل.

ويعود أكثر من شارك وسجل في تاريخ منتخب البرتغال إلى الفريق بعد غياب منذ كأس العالم 2018 الذي ودعه من الدور ثمن النهائي على يد أوروجواي.

ورونالدو معه بيرناردو سيلفا وبيبي وجواو موتينيو والحارس روي باتريشيو يستعدون لمقارعة سويسرا في 5 يونيو بنصف نهائي دوري أوروبا وفي حال فوزهم يواجهون إنجلترا أو هولندا في النهائي في 9 يونيو.

واختار المدرب فرناندو سانتوس، بطل يورو 2016 مع البرتغال، 23 لاعبا في القائمة التي تستعد لنهائيات دوري أوروبا وهم:

حراس المرمى: روي باتريشيو (ولفرهامبتون الإنجليزي) - بيتو (جوزتيبي التركي) - جوزيه سا (أولمبياكوس اليوناني)

المدافعون: بيبي (بورتو) - جوزيه فونتي (ليل الفرنسي) - رافاييل جيريرو (دورتموند الألماني) - جواو كانسيلو (يوفنتوس الإيطالي) - روبن دياس (بنفيكا) - ماريو روي (نابولي الإيطالي) - نيلسون سيميدو (برشلونة الإسباني)

لاعبو الوسط: جواو موتينيو (ولفرهامبتون الإنجليزي) - ويليام كارفاليو (ريال بيتيس الإسباني) - دانيلو بيريرا (بورتو) - بيزي (بنفيكا) - برونو فرنانديش (سبورتينج) - روبن نيفيش (ولفرهامبتون الإنجليزي)

المهاجمون: كريستيانو رونالدو (يوفنتوس الإيطالي) - برناردو سيلفا (مانشستر سيتي) - جونسالو جيديش (فالنسيا الإسباني) - رافا سيلفا (بنفيكا) - دييجو سوسا (براجا) - جواو فيليكس (بنفيكا) - ديوجو جوتا (ولفرهامبتون)

Esta é a equipa de todos nós para a Liga das Nações! Vem apoiar Portugal ao estádio! 👊 🇵🇹🆚🇨🇭 🎟️ Compra o teu bilhete: https://t.co/l6PbVUnVVc 📅 05/06 às 19h45 🏟️ Estádio do Dragão#NationsLeague #TodosPortugal pic.twitter.com/BkuBXz7wqc — Portugal (@selecaoportugal) May 23, 2019

وكشف سانتوس أنه لم يستدع أندريه سيلفا مهاجم إشبيلية إلى القائمة بسبب الإصابة.

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