منتخب الجزائر يستعد لأمم إفريقيا بملاقاة بوروندي ومالي

يلعب منتخب الجزائر مباراتين وديتين استعدادا للمشاركة في أمم إفريقيا 2019 بمصر.

ويلتقي محاربو الصحراء بمنتخب بوروندي يوم الثلاثاء 11 يونيو بقطر

ثم يواجه منتخب مالي يوم الأحد 16 يونيو.

وينطلق معسكر منتخب الجزائر استعدادا للبطولة يوم الثالث من يونيو المقبل بالمركز الفني بسيدي موسى.

ومن المقرر أن تطير بعثة منتخب الجزائر إلى القاهرة يوم الثلاثاء 18 يونيو.

وتقام بطولة الأمم الإفريقية بمصر من 21 يونيو إلى 19 يوليو 2019.

ويتواجد منتخب الجزائر في المجموعة الثالثة رفقة السنغال وكينيا وتنزانيا.

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