منتخب المغرب يستعد لأمم إفريقيا بملاقاة جامبيا وزامبيا

يلعب منتخب المغرب مباراتين وديتين استعدادا للمشاركة في أمم إفريقيا 2019 بمصر.

ويلتقي أسود الأطلسي بمنتخب جامبيا يوم الأربعاء 12 يونيو بالملعب الكبير لمراكش.

ثم يواجه منتخب زامبيا يوم الأحد 16 يونيو بالملعب نفسه.

وينطلق معسكر منتخب المغرب استعدادا للبطولة يوم الثاني من يونيو المقبل بمدينة سلا.

ومن المقرر أن تطير بعثة منتخب المغرب إلى القاهرة يوم الثلاثاء 18 يونيو على متن طائرة خاصة.

وتقام بطولة الأمم الإفريقية بمصر من 21 يونيو إلى 19 يوليو 2019.

ويتواجد منتخب المغرب في المجموعة الرابعة رفقة كوت ديفوار وجنوب إفريقيا ونامبيا.

اقرأ أيضا

تشامبرلين يتحدث عن فيديو صلاح الكوميدي

أجانب منسيون – حوار في الجول.. دودزي: الأهلي رفضني بسبب سني؟ أصبحت أكثر قوة الآن

طرح تذاكر بطولة أمم إفريقيا

حكايات في الدوري - وقائع بث إذاعي لختام "دوري سيد عبد النعيم"

كمال درويش يكشف كواليس صفقة انتقال التوأمين من الأهلي إلى الزمالك