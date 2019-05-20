برشلونة يعلن عودة لاعبه بعد قضاء ليلته في المستشفى

عاد نيلسون سيميدو لاعب برشلونة لناديه بعدما قضى ليلته في المستشفى بسبب الإصابة في الرأس، خلال مواجهة إيبار بالجولة الأخيرة من الدوري الإسباني.

برشلونة أعلن عقب اللقاء عن إصابة سيميدو في الرأس، ليتوجب نقله إلى أحد مستشفيات مدينة بلباو الباسكية، قبل أن يعلن صباح الإثنين عودته للفريق.

وذكر بيان برشلونة أن سيميدو عاد لصفوف الفريق بعد تلقي التصريح الطبي.

النادي الكتالوني ذكر ليلة الأحد أن الظهير البرتغالي لم يعود إلى كتالونيا رفقة بعثة الفريق، بل سيقضي ليلته في المستشفى.

📌 سيميدو يعود إلى #برشلونة بعد تلقي التصريح الطبيhttps://t.co/vJByJ1Ee3g — نادي برشلونة (@fcbarcelona_ara) May 20, 2019

برشلونة أنهى مسابقة الدوري بالتعادل 2-2 أمام مضيفه إيبار على ملعب إيبوروا، مباراة لم يكملها سيميدو واضطر لمغادرتها بين الشوطين.

السنغالي موسى واجي كان بديل سيميدو، بعد إصابة الأخير في الرأس إثر التحام هوائي مع سيرجي إنريتش مهاجم إيبار.

برشلونة يعاني بالفعل من قائمة إصابات طويلة، تحد من خيارات المدرب إرنستو فالفيردي مدرب الفريق في مواجهة فالنسيا بنهائي كأس ملك إسبانيا يوم 25 مايو الجاري.

بطل الدوري الإسباني يعاني من غياب مهاجمه لويس سواريز، وحارس مرمى مارك أندري تير شتين، وجناحه عثمان ديمبيلي، مع عدم تأكُد لحاق البرازيلي أرتور ميلو بالمباراة.

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