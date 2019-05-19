بمقصية جزائرية رائعة.. جالاتا سراي يقهر باشاك شهير ويتوج باللقب الـ 22 للدوري

توج جالاتا سراي بلقب الدوري التركي لموسم 2018-19 بعد الانتصار على باشاك شهير قبل جولة واحدة من نهاية المسابقة المحلية.

وانتصر جالاتا سراي على باشاك شهير بهدفين مقابل هدف في الجولة الـ 33 من الدوري التركي.

فوز جالاتا سراي أوصل الفريق للنقطة 69 ليصبح الفارق مع باشاك شهير الوصيف لـ 4 نقاط مع تبقي جولة واحدة على النهاية، ليتوج الفريق رسميا بلقب الـ 22.

باشاك شهير تقدم أولا في النتيجة عن طريق البوسيني رياض باجيتش من ضربة رأس قوية من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 17.

لكن جالاتا سراي قلب الطاولة في الشوط الثاني بفضل الرائع سفيان فيجولي.

الجزائري فيجولي سجل هدف التعادل في الدقيقة 47 من مقصية رائعة من داخل منطقة الجزاء، بعد رأسيته التي اصطدمت في العارضة بفضل تدخل حارس باشاك شهير.

تصدي حارس باشاك شهير، أوصل الكرة إلى فيجولي من جديد، ليسدد بطريقة رائعة في الشباك.

وفي الدقيقة 64 جاء الهدف الثاني لـ جالاتا سراي عن طريق هنري أونيكورو من لمسة رائعة من داخل منطقة الجزاء.

لقب جالاتا سراي هو الثاني على التوالي والـ 22 في تاريخه النادي.

وأوسع جالاتا سراي (22 لقبا) الفارق مع فينيرباهتشه (19 لقبا) لـ 3 ألقاب لصالح كتيبة فاتح تريم.

ويعد اللقب الحالي هو الثامن لـ فاتح تريم مع جالاتا سراي.

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